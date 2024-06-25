Запись Экрана - eRecorder (Мод, Unlocked) 2.9.81
Версия:
2.9.81
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Eco Mobile
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
416
e-Recorder - Screen Recorder не только записывает действия на экране вашего телефона, но и делает это с высоким качеством. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу даже новичок сможет легко начать запись без необходимости изучать сложные настройки. Если вы проводите вебинары, демонстрации приложений или просто хотите сохранить моменты геймплея, это приложение обязательно придется вам по душе.
Кроме того, встроенные инструменты редактирования позволяют обрезать, объединять и даже добавлять эффекты к вашим записям, делая их профессиональнее и привлекательнее для просмотра. И все это у вас под рукой, в вашем смартфоне, благодаря e-Recorder - Screen Recorder.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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