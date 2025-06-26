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Скачать видео с тт (Мод, Unlocked)

Скачать видео с тт (Мод, Unlocked) v1.45.0

Сохраняй любимые ролики из TikTok офлайн за секунды, без водяных знаков

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Версия:
1.45.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ETM Video Downloader
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Скачать видео с тт — это компактный загрузчик, который превращает копирование TikTok-ссылки в мгновенный офлайн-файл. Жанр понятен сразу: открываешь «Поделиться», копируешь линк, возвращаешься в приложение, и ролик уже падает в галерею без логотипов. Каждые пять минут ты можешь сохранять до 20 клипов подряд, сортировать их по авто-папкам «Музыка», «Мемы» и «Черновики», а встроенный плеер позволяет перематывать и делать стоп-кадры для сторис. Даже если сеть пропала, скачанные видео остаются в HD 1080 p — удобно в самолёте или роуминге.


Второй слой — без водяных знаков и быстрый MP3-экспорт. Одним тапом извлекай только звук для рингтонов, отправляй аудио в мессенджеры или монтируй в Reels. Фоновая очередь обрабатывает до 50 ссылок, не перегревая телефон; ограничение памяти видно на индикаторе. Нет логина, нет скрытых подписок: реклама отключается раз и навсегда единовременным донатом, а базовый функционал остаётся бесплатным. Приложение весит 8 МБ, работает на Android 7.0+, не спрашивает лишних разрешений и отвечает на FAQ: «Как сохранить клип?», «Какие форматы кроме MP4?», «Почему звук не обрезан?». Попробуй — и весь TikTok станет твоей личной офлайн-медиатекой.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Скачать видео с тт (Мод, Unlocked) v1.45.0 MOD APK

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Скачать Скачать видео с тт (Мод, Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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