Описание

Скачать видео с тт — это компактный загрузчик, который превращает копирование TikTok-ссылки в мгновенный офлайн-файл. Жанр понятен сразу: открываешь «Поделиться», копируешь линк, возвращаешься в приложение, и ролик уже падает в галерею без логотипов. Каждые пять минут ты можешь сохранять до 20 клипов подряд, сортировать их по авто-папкам «Музыка», «Мемы» и «Черновики», а встроенный плеер позволяет перематывать и делать стоп-кадры для сторис. Даже если сеть пропала, скачанные видео остаются в HD 1080 p — удобно в самолёте или роуминге.





Второй слой — без водяных знаков и быстрый MP3-экспорт. Одним тапом извлекай только звук для рингтонов, отправляй аудио в мессенджеры или монтируй в Reels. Фоновая очередь обрабатывает до 50 ссылок, не перегревая телефон; ограничение памяти видно на индикаторе. Нет логина, нет скрытых подписок: реклама отключается раз и навсегда единовременным донатом, а базовый функционал остаётся бесплатным. Приложение весит 8 МБ, работает на Android 7.0+, не спрашивает лишних разрешений и отвечает на FAQ: «Как сохранить клип?», «Какие форматы кроме MP4?», «Почему звук не обрезан?». Попробуй — и весь TikTok станет твоей личной офлайн-медиатекой.