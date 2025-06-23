All Video Downloader: Play MP4 (Мод, Premium Unlocked) v1.36
Сохраняй любые видео в MP4, смотри офлайн и управляй загрузками легко
В All Video Downloader: Play MP4 ты получаешь мгновенное скачивание в формате MP4, позволяющее сохранять ролики, фильмы и клипы прямо на устройство. Интерфейс простой и интуитивный: копируешь ссылку, вставляешь в строку — и загрузка начинается. Пакетная закачка, одновременный контроль шоу и предпросмотр файлов делают процесс комфортным даже для новичков.
Даже при слабом канале видео качаются в фоне, а при обрыве соединения скачивание автоматически возобновляется. Встроенный медиа-плеер позволяет смотреть ролики без переключения приложений, а управление памятью подскажет, сколько места осталось. Архивируй контент в папках, удаляй старое и создавай избранные списки. Идеально для поездок, отдыха и тех случаев, когда интернет недоступен — всё офлайн и без компромиссов.
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Скачать All Video Downloader: Play MP4 (Мод, Premium Unlocked) v1.36 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.