Описание

В All Video Downloader: Play MP4 ты получаешь мгновенное скачивание в формате MP4, позволяющее сохранять ролики, фильмы и клипы прямо на устройство. Интерфейс простой и интуитивный: копируешь ссылку, вставляешь в строку — и загрузка начинается. Пакетная закачка, одновременный контроль шоу и предпросмотр файлов делают процесс комфортным даже для новичков.





Даже при слабом канале видео качаются в фоне, а при обрыве соединения скачивание автоматически возобновляется. Встроенный медиа-плеер позволяет смотреть ролики без переключения приложений, а управление памятью подскажет, сколько места осталось. Архивируй контент в папках, удаляй старое и создавай избранные списки. Идеально для поездок, отдыха и тех случаев, когда интернет недоступен — всё офлайн и без компромиссов.