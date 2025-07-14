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Stabilize Video: Stable Video

Stabilize Video: Stable Video v1.0.9

Дрожь ушла: преврати shaky-ролики в плавное кино одним касанием теперь

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 9
Разработчик:
TAPUNIVERSE
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Stable Video — мобильный видеоредактор-сейф от тряски, который превращает снятые на бегу клипы в плавные кадры, достойные влога. Ты импортируешь ролик, ставишь маркер «Стабилизировать» и через пару минут наблюдаешь, как прыгающие обочины выравниваются, горизонт замораживается, а картинка словно скользит по рельсам. Каждый новый дубль попадает в очередь; телефоном можно трясти сколько угодно — приложение всё равно собирает кадры и удерживает фокус на главном.


Секрет качества — технология стабилизации с анализом 240 точек движения в каждом кадре: алгоритм двигает рамку контента, а пустоты заполняет интеллектуальный зум без потери деталей. При необходимости включи умное кадрирование, чтобы сохранить важный объект в центре даже после сильного кропа. Экспорт доступен до 4K, звук остаётся синхронным, метаданные GPS сохраняются. Пара свайпов делит результат в соцсетях или сохраняет черновик, чтобы вернуться к нему позже и добавить цветкор.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Stabilize Video: Stable Video v1.0.9 MOD APK

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Скачать Stabilize Video: Stable Video 86 Мб Ссылка 2 86 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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