Stabilize Video: Stable Video v1.0.9
Дрожь ушла: преврати shaky-ролики в плавное кино одним касанием теперь
Stable Video — мобильный видеоредактор-сейф от тряски, который превращает снятые на бегу клипы в плавные кадры, достойные влога. Ты импортируешь ролик, ставишь маркер «Стабилизировать» и через пару минут наблюдаешь, как прыгающие обочины выравниваются, горизонт замораживается, а картинка словно скользит по рельсам. Каждый новый дубль попадает в очередь; телефоном можно трясти сколько угодно — приложение всё равно собирает кадры и удерживает фокус на главном.
Секрет качества — технология стабилизации с анализом 240 точек движения в каждом кадре: алгоритм двигает рамку контента, а пустоты заполняет интеллектуальный зум без потери деталей. При необходимости включи умное кадрирование, чтобы сохранить важный объект в центре даже после сильного кропа. Экспорт доступен до 4K, звук остаётся синхронным, метаданные GPS сохраняются. Пара свайпов делит результат в соцсетях или сохраняет черновик, чтобы вернуться к нему позже и добавить цветкор.
Полная версия
Скачать Stabilize Video: Stable Video v1.0.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.