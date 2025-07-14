Описание

Stable Video — мобильный видеоредактор-сейф от тряски, который превращает снятые на бегу клипы в плавные кадры, достойные влога. Ты импортируешь ролик, ставишь маркер «Стабилизировать» и через пару минут наблюдаешь, как прыгающие обочины выравниваются, горизонт замораживается, а картинка словно скользит по рельсам. Каждый новый дубль попадает в очередь; телефоном можно трясти сколько угодно — приложение всё равно собирает кадры и удерживает фокус на главном.





Секрет качества — технология стабилизации с анализом 240 точек движения в каждом кадре: алгоритм двигает рамку контента, а пустоты заполняет интеллектуальный зум без потери деталей. При необходимости включи умное кадрирование, чтобы сохранить важный объект в центре даже после сильного кропа. Экспорт доступен до 4K, звук остаётся синхронным, метаданные GPS сохраняются. Пара свайпов делит результат в соцсетях или сохраняет черновик, чтобы вернуться к нему позже и добавить цветкор.