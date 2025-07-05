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TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked)

TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked) v2.041

Скачивай ролики без водяка и храни контент TikTok в офлайн-альбоме сейчас

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Версия:
2.041
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CaveStudio
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 15:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

TT Video Downloader — бесплатный загрузчик для TikTok, который снимает воду с твоих любимых роликов и сохраняет их локально без водяного знака в полном HD-качестве. Ты копируешь ссылку, нажимаешь кнопку, и за пару секунд получаешь чистый файл без назойлого логотипа: пригодится для ремикса, сторис или просто чтобы пересматривать офлайн в самолёте. Вход в соцсеть не нужен, поэтому аккаунт остаётся закрытым, а скорость скачивания втрое быстрее стандартных сервисов.


Во встроенном альбоме видео сортируются по дате, а офлайн-плеер открывает их даже там, где сети нет. Нужен только звук? Конвертер в MP3 вытянет дорожку без потерь и сохранит её в медиатеку. Поделиться новым танцем так же просто: одно нажатие — и файл улетает в мессенджер или облако. Приложение запоминает историю ссылок, предупреждает о незавершённых загрузках и позволяет одним кликом скачать сразу три клипа подряд.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked) v2.041 MOD APK

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Скачать TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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