TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked) v2.041
Скачивай ролики без водяка и храни контент TikTok в офлайн-альбоме сейчас
TT Video Downloader — бесплатный загрузчик для TikTok, который снимает воду с твоих любимых роликов и сохраняет их локально без водяного знака в полном HD-качестве. Ты копируешь ссылку, нажимаешь кнопку, и за пару секунд получаешь чистый файл без назойлого логотипа: пригодится для ремикса, сторис или просто чтобы пересматривать офлайн в самолёте. Вход в соцсеть не нужен, поэтому аккаунт остаётся закрытым, а скорость скачивания втрое быстрее стандартных сервисов.
Во встроенном альбоме видео сортируются по дате, а офлайн-плеер открывает их даже там, где сети нет. Нужен только звук? Конвертер в MP3 вытянет дорожку без потерь и сохранит её в медиатеку. Поделиться новым танцем так же просто: одно нажатие — и файл улетает в мессенджер или облако. Приложение запоминает историю ссылок, предупреждает о незавершённых загрузках и позволяет одним кликом скачать сразу три клипа подряд.
Премиум разблокирован
Скачать TT Video Downloader (Мод, Premium Unlocked) v2.041 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.