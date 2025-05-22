dream Player IPTV (Мод, Unlocked) 7.0.2
Удобное IPTV-приложение для прямых трансляций, фильмов и радио
dream Player IPTV — это мощное потоковое приложение для воспроизведения IPTV-каналов, фильмов, сериалов и интернет-радио на Android-смартфоне или планшете. Поддержка форматов M3U и прямых потоков позволяет наслаждаться контентом от вашего провайдера без лишних настроек. Каждые пять минут — это новые каналы, плавная трансляция и гибкое управление плейлистами.
Приложение предлагает удобный интерфейс, поддержку EPG, переключение между потоками и возможность смотреть как прямой эфир, так и записанный контент. Поддержка внешнего плеера, родительского контроля и режима "картинка в картинке" делает dream Player IPTV универсальным решением как для дома, так и в дороге. dream Player IPTV — это стабильный, надёжный способ превратить Android-устройство в полноценный мультимедийный центр.
Премиум разблокирован
Скачать dream Player IPTV (Мод, Unlocked) v7.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.