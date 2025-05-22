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dream Player IPTV (Мод, Unlocked)

dream Player IPTV (Мод, Unlocked) 7.0.2

Удобное IPTV-приложение для прямых трансляций, фильмов и радио
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Версия:
7.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Christian Fees
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

dream Player IPTV — это мощное потоковое приложение для воспроизведения IPTV-каналов, фильмов, сериалов и интернет-радио на Android-смартфоне или планшете. Поддержка форматов M3U и прямых потоков позволяет наслаждаться контентом от вашего провайдера без лишних настроек. Каждые пять минут — это новые каналы, плавная трансляция и гибкое управление плейлистами.


Приложение предлагает удобный интерфейс, поддержку EPG, переключение между потоками и возможность смотреть как прямой эфир, так и записанный контент. Поддержка внешнего плеера, родительского контроля и режима "картинка в картинке" делает dream Player IPTV универсальным решением как для дома, так и в дороге. dream Player IPTV — это стабильный, надёжный способ превратить Android-устройство в полноценный мультимедийный центр.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать dream Player IPTV (Мод, Unlocked) v7.0.2 MOD APK

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Скачать dream Player IPTV (Мод, Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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