Описание

dream Player IPTV — это мощное потоковое приложение для воспроизведения IPTV-каналов, фильмов, сериалов и интернет-радио на Android-смартфоне или планшете. Поддержка форматов M3U и прямых потоков позволяет наслаждаться контентом от вашего провайдера без лишних настроек. Каждые пять минут — это новые каналы, плавная трансляция и гибкое управление плейлистами.





Приложение предлагает удобный интерфейс, поддержку EPG, переключение между потоками и возможность смотреть как прямой эфир, так и записанный контент. Поддержка внешнего плеера, родительского контроля и режима "картинка в картинке" делает dream Player IPTV универсальным решением как для дома, так и в дороге. dream Player IPTV — это стабильный, надёжный способ превратить Android-устройство в полноценный мультимедийный центр.