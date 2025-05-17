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VU IPTV Player (Мод, Unlocked)

VU IPTV Player (Мод, Unlocked) 1.2.4

Подключай плейлист — и смотри любимые шоу без ограничений и суеты
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digitara
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

VU IPTV Player — это удобное приложение для просмотра IPTV-контента с помощью плейлистов и URL-адресов. Каждые пять минут ты листаешь любимые каналы, находишь нужное шоу или просто включаешь поток — без лишней возни. Всё зависит от провайдера и введённого источника: с правильной настройкой всё работает как надо.


Ты получаешь быстрый доступ к множеству программ, без рекламы и ограничений платформ. Смотри телешоу, фильмы, спортивные трансляции — как тебе удобно. Интерфейс простой, управление понятное, а запуск — буквально в пару кликов. Если ты ищешь стабильный и гибкий IPTV-плеер, который просто делает своё дело — попробуй VU.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать VU IPTV Player (Мод, Unlocked) v1.2.4 MOD APK

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Скачать VU IPTV Player (Мод, Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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