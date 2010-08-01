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tTorrent (Мод, Платный/Оптимизированный)

tTorrent 1.8.10

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Версия:
1.8.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tagsoft
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
524
Скриншоты
Описание

tTorrent — это менеджер загрузок с возможностью взаимодействия с торрент-файлами, чтобы ускорить ваш процесс и расширить взаимодействие с этими типами файлов. Он также поставляется с широкими возможностями настройки и совместимости, что позволяет вам освоить управление торрент-файлами и быстро получить все файлы, которые вы хотите.


Торрент-файлы имеют уникальную структуру по сравнению с загрузкой напрямую из Интернета, и требуется время для обработки информации из торрент-файлов, чтобы продолжить загрузку. Благодаря tTorrent оптимизации производительности загрузка выполняется в фоновом режиме, что дает вам больше контроля, чтобы сделать загрузку быстрее и эффективнее. Преимущество в том, что скорость загрузки не ограничена, но на нее влияет источник, что делает торрент-файлы широко используемыми для безопасности и эффективности обмена файлами.


Информация о модах
  • Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Нативная аналитика crashlytics полностью;
  • Никаких активных трекеров или рекламы;
  • режим совместимости с AOSP;
  • Языки: полный мульти языки;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
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 Теги темы: Patched, Платные

Скачать tTorrent (Мод, Платный/Оптимизированный) v1.8.10 MOD APK

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Скачать tTorrent (Мод, Платный/Оптимизированный) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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