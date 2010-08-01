tTorrent — это менеджер загрузок с возможностью взаимодействия с торрент-файлами, чтобы ускорить ваш процесс и расширить взаимодействие с этими типами файлов. Он также поставляется с широкими возможностями настройки и совместимости, что позволяет вам освоить управление торрент-файлами и быстро получить все файлы, которые вы хотите.
Торрент-файлы имеют уникальную структуру по сравнению с загрузкой напрямую из Интернета, и требуется время для обработки информации из торрент-файлов, чтобы продолжить загрузку. Благодаря tTorrent оптимизации производительности загрузка выполняется в фоновом режиме, что дает вам больше контроля, чтобы сделать загрузку быстрее и эффективнее. Преимущество в том, что скорость загрузки не ограничена, но на нее влияет источник, что делает торрент-файлы широко используемыми для безопасности и эффективности обмена файлами.
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Нативная аналитика crashlytics полностью;
- Никаких активных трекеров или рекламы;
- режим совместимости с AOSP;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать tTorrent (Мод, Платный/Оптимизированный) v1.8.10 MOD APK
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