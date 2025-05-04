Описание

Vidmy Video Downloader, Player — это удобное приложение для скачивания и просмотра видео прямо на твоём устройстве. Просто вставь ссылку, выбери качество — и файл будет доступен в твоей галерее. Интерфейс максимально простой, без лишних шагов: три касания — и видео у тебя. Скачивай клипы, обзоры, уроки и любимые ролики с популярных сайтов без головной боли.





Встроенный видеоплеер позволяет воспроизводить загруженное видео без подключения к интернету — идеально для поездок, оффлайн-сценариев и слабого сигнала. Делись роликами напрямую из приложения, управляй коллекцией, удаляй, сортируй и сохраняй всё важное под рукой. Vidmy — надёжный помощник для тех, кто любит удобство и не хочет зависеть от стриминга.