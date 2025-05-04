Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked) 1.0.120
Быстрое скачивание и офлайн‑просмотр видео в пару касаний
Vidmy Video Downloader, Player — это удобное приложение для скачивания и просмотра видео прямо на твоём устройстве. Просто вставь ссылку, выбери качество — и файл будет доступен в твоей галерее. Интерфейс максимально простой, без лишних шагов: три касания — и видео у тебя. Скачивай клипы, обзоры, уроки и любимые ролики с популярных сайтов без головной боли.
Встроенный видеоплеер позволяет воспроизводить загруженное видео без подключения к интернету — идеально для поездок, оффлайн-сценариев и слабого сигнала. Делись роликами напрямую из приложения, управляй коллекцией, удаляй, сортируй и сохраняй всё важное под рукой. Vidmy — надёжный помощник для тех, кто любит удобство и не хочет зависеть от стриминга.
Премиум разблокирован
Скачать Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked) v1.0.120 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.