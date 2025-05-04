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Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked)

Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked) 1.0.120

Быстрое скачивание и офлайн‑просмотр видео в пару касаний
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Версия:
1.0.120
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
8th Generation Apps -Global Earth Map Live apps
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Vidmy Video Downloader, Player — это удобное приложение для скачивания и просмотра видео прямо на твоём устройстве. Просто вставь ссылку, выбери качество — и файл будет доступен в твоей галерее. Интерфейс максимально простой, без лишних шагов: три касания — и видео у тебя. Скачивай клипы, обзоры, уроки и любимые ролики с популярных сайтов без головной боли.


Встроенный видеоплеер позволяет воспроизводить загруженное видео без подключения к интернету — идеально для поездок, оффлайн-сценариев и слабого сигнала. Делись роликами напрямую из приложения, управляй коллекцией, удаляй, сортируй и сохраняй всё важное под рукой. Vidmy — надёжный помощник для тех, кто любит удобство и не хочет зависеть от стриминга.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked) v1.0.120 MOD APK

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Скачать Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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