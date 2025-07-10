Безопасное хранилище (Мод, Premium Unlocked) v2.0.19
Запри личные файлы в калькуляторе и смотри, кто пытался взломать тебя
Безопасное хранилище превращает твой смартфон в частный сейф, замаскированный под простенький калькулятор. Ты открываешь его, вводишь PIN — и через пару секунд видишь тайную галерею. Пятиминутная петля такая: выбрал кадр, нажал «Скрыть», приложение шифрует файл и убирает его из общей ленты, после чего на экране остаётся лишь безобидная строка вычислений. Когда захочется пересмотреть моменты, калькулятор снова превращается в альбом, а ты листаешь снимки так же легко, как обычные.
Главные козыри — секретный калькулятор без заметного логотипа и оповещения о взломе, которые делают снимок лица каждого любопытного. Приложение создаёт двойной сейф: отдельные зоны для фото и 4K-видео синхронизируются с облаком, если нужен резерв. Меняешь пароль, сортируешь альбомы, прячешь файлы из «Недавних» — и замечаешь, как памяти хватает на свежие снимки. Готов спрятать личное? Установи приложение и оставь чужие глаза за дверью.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.