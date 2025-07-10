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Безопасное хранилище (Мод, Premium Unlocked)

Безопасное хранилище (Мод, Premium Unlocked) v2.0.19

Запри личные файлы в калькуляторе и смотри, кто пытался взломать тебя

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Версия:
2.0.19
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
App X Tech
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 15:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Безопасное хранилище превращает твой смартфон в частный сейф, замаскированный под простенький калькулятор. Ты открываешь его, вводишь PIN — и через пару секунд видишь тайную галерею. Пятиминутная петля такая: выбрал кадр, нажал «Скрыть», приложение шифрует файл и убирает его из общей ленты, после чего на экране остаётся лишь безобидная строка вычислений. Когда захочется пересмотреть моменты, калькулятор снова превращается в альбом, а ты листаешь снимки так же легко, как обычные.


Главные козыри — секретный калькулятор без заметного логотипа и оповещения о взломе, которые делают снимок лица каждого любопытного. Приложение создаёт двойной сейф: отдельные зоны для фото и 4K-видео синхронизируются с облаком, если нужен резерв. Меняешь пароль, сортируешь альбомы, прячешь файлы из «Недавних» — и замечаешь, как памяти хватает на свежие снимки. Готов спрятать личное? Установи приложение и оставь чужие глаза за дверью.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Безопасное хранилище (Мод, Premium Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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