Описание

Безопасное хранилище превращает твой смартфон в частный сейф, замаскированный под простенький калькулятор. Ты открываешь его, вводишь PIN — и через пару секунд видишь тайную галерею. Пятиминутная петля такая: выбрал кадр, нажал «Скрыть», приложение шифрует файл и убирает его из общей ленты, после чего на экране остаётся лишь безобидная строка вычислений. Когда захочется пересмотреть моменты, калькулятор снова превращается в альбом, а ты листаешь снимки так же легко, как обычные.





Главные козыри — секретный калькулятор без заметного логотипа и оповещения о взломе, которые делают снимок лица каждого любопытного. Приложение создаёт двойной сейф: отдельные зоны для фото и 4K-видео синхронизируются с облаком, если нужен резерв. Меняешь пароль, сортируешь альбомы, прячешь файлы из «Недавних» — и замечаешь, как памяти хватает на свежие снимки. Готов спрятать личное? Установи приложение и оставь чужие глаза за дверью.