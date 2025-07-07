Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked) v1.2.8.6
Один плеер — все форматы, максимум удобства
Видеоплеер всех форматов — это мощный и универсальный медиаплеер, созданный для комфортного просмотра видео на Android-устройствах. Он поддерживает все основные форматы видео и субтитров, включая 4K и Ultra HD, обеспечивая стабильное и плавное воспроизведение без подвисаний. Благодаря аппаратному ускорению и встроенному загрузчику субтитров, плеер справляется даже с "тяжёлыми" файлами, не перегружая устройство. Подходит как для телефонов, так и для планшетов — всё, что нужно для качественного медиапросмотра, всегда под рукой.
Особое внимание уделено приватности и контролю. Встроенная Личная папка защищает ваши личные видео от случайного удаления и посторонних глаз — всё, что важно, остаётся только у вас. Гибкие настройки, перемотка жестами, ночной режим, управление скоростью воспроизведения и другие функции делают использование максимально удобным. Видеоплеер всех форматов — это идеальное решение для тех, кто ищет надёжный, многофункциональный и безопасный видеоплеер в одном приложении.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.