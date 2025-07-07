Описание

Видеоплеер всех форматов — это мощный и универсальный медиаплеер, созданный для комфортного просмотра видео на Android-устройствах. Он поддерживает все основные форматы видео и субтитров, включая 4K и Ultra HD, обеспечивая стабильное и плавное воспроизведение без подвисаний. Благодаря аппаратному ускорению и встроенному загрузчику субтитров, плеер справляется даже с "тяжёлыми" файлами, не перегружая устройство. Подходит как для телефонов, так и для планшетов — всё, что нужно для качественного медиапросмотра, всегда под рукой.





Особое внимание уделено приватности и контролю. Встроенная Личная папка защищает ваши личные видео от случайного удаления и посторонних глаз — всё, что важно, остаётся только у вас. Гибкие настройки, перемотка жестами, ночной режим, управление скоростью воспроизведения и другие функции делают использование максимально удобным. Видеоплеер всех форматов — это идеальное решение для тех, кто ищет надёжный, многофункциональный и безопасный видеоплеер в одном приложении.