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Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked)

Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked) v1.2.8.6

Один плеер — все форматы, максимум удобства

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Версия:
1.2.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Arc Video Player
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Видеоплеер всех форматов — это мощный и универсальный медиаплеер, созданный для комфортного просмотра видео на Android-устройствах. Он поддерживает все основные форматы видео и субтитров, включая 4K и Ultra HD, обеспечивая стабильное и плавное воспроизведение без подвисаний. Благодаря аппаратному ускорению и встроенному загрузчику субтитров, плеер справляется даже с "тяжёлыми" файлами, не перегружая устройство. Подходит как для телефонов, так и для планшетов — всё, что нужно для качественного медиапросмотра, всегда под рукой.


Особое внимание уделено приватности и контролю. Встроенная Личная папка защищает ваши личные видео от случайного удаления и посторонних глаз — всё, что важно, остаётся только у вас. Гибкие настройки, перемотка жестами, ночной режим, управление скоростью воспроизведения и другие функции делают использование максимально удобным. Видеоплеер всех форматов — это идеальное решение для тех, кто ищет надёжный, многофункциональный и безопасный видеоплеер в одном приложении.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked) v1.2.8.6 MOD APK

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Скачать Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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