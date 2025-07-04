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Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked)

Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked) v8.118.0

Учёба через игру: развивай ребёнка с помощью приложений Lingokids

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Версия:
8.118.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lingokids - English Learning For Kids
Категория:
Образование / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Lingokids — это обучающее приложение, которое превращает экранное время в весёлое и полезное занятие. Здесь более 3000 развивающих активностей: шоу, песни, мини-игры, задания и викторины, которые помогают детям учиться английскому, логике, математике, эмоциям и даже базовым социальным навыкам. Приложение полностью адаптировано под детей от 2 до 8 лет: простое управление, яркая графика, понятные персонажи и поощрение за прогресс делают обучение естественным и интересным.


Родители доверяют Lingokids — контент тщательно проверяется педагогами и психологами, ничего лишнего, никаких реклам. Можно отслеживать успехи, выбирать темы, ограничивать время. Программа работает и онлайн, и офлайн, поэтому подойдёт для дома, поездок или коротких пауз в течение дня. Хочешь, чтобы ребёнок сам тянулся к обучению? Установи Lingokids и смотри, как он учится играя.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked) v8.118.0 MOD APK

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Скачать Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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