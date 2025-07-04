Описание

Lingokids — это обучающее приложение, которое превращает экранное время в весёлое и полезное занятие. Здесь более 3000 развивающих активностей: шоу, песни, мини-игры, задания и викторины, которые помогают детям учиться английскому, логике, математике, эмоциям и даже базовым социальным навыкам. Приложение полностью адаптировано под детей от 2 до 8 лет: простое управление, яркая графика, понятные персонажи и поощрение за прогресс делают обучение естественным и интересным.





Родители доверяют Lingokids — контент тщательно проверяется педагогами и психологами, ничего лишнего, никаких реклам. Можно отслеживать успехи, выбирать темы, ограничивать время. Программа работает и онлайн, и офлайн, поэтому подойдёт для дома, поездок или коротких пауз в течение дня. Хочешь, чтобы ребёнок сам тянулся к обучению? Установи Lingokids и смотри, как он учится играя.