Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked) v8.118.0
Учёба через игру: развивай ребёнка с помощью приложений Lingokids
Lingokids — это обучающее приложение, которое превращает экранное время в весёлое и полезное занятие. Здесь более 3000 развивающих активностей: шоу, песни, мини-игры, задания и викторины, которые помогают детям учиться английскому, логике, математике, эмоциям и даже базовым социальным навыкам. Приложение полностью адаптировано под детей от 2 до 8 лет: простое управление, яркая графика, понятные персонажи и поощрение за прогресс делают обучение естественным и интересным.
Родители доверяют Lingokids — контент тщательно проверяется педагогами и психологами, ничего лишнего, никаких реклам. Можно отслеживать успехи, выбирать темы, ограничивать время. Программа работает и онлайн, и офлайн, поэтому подойдёт для дома, поездок или коротких пауз в течение дня. Хочешь, чтобы ребёнок сам тянулся к обучению? Установи Lingokids и смотри, как он учится играя.
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Скачать Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked) v8.118.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.