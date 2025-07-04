Описание

Шагомер — это твой надежный помощник в отслеживании активности. Он помогает легко следить за количеством шагов, пройденным расстоянием, временем и сожженными калориями. Это отличное приложение, если ты хочешь контролировать свою физическую активность без лишних заморочек. В отличие от других трекеров, Шагомер использует датчики, а не GPS, для подсчета шагов, что делает его более точным и, главное, приватным.





Ты получишь четкие графики активности за день, неделю и месяц, чтобы всегда видеть, как ты прогрессируешь. Весь функционал прост и интуитивно понятен, так что ты легко сможешь настроить его под себя. И самое классное — шагомер работает даже без интернета, что позволяет использовать его в любых условиях. Если ты ценишь точность, удобство и конфиденциальность, этот шагомер точно для тебя!