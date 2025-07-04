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Шагомер - Счетчик шагов (Мод, Unlocked)

Шагомер - Счетчик шагов (Мод, Unlocked) v1.2.2

Простой и точный шагомер для твоих активностей

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AceTools Team
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Шагомер — это твой надежный помощник в отслеживании активности. Он помогает легко следить за количеством шагов, пройденным расстоянием, временем и сожженными калориями. Это отличное приложение, если ты хочешь контролировать свою физическую активность без лишних заморочек. В отличие от других трекеров, Шагомер использует датчики, а не GPS, для подсчета шагов, что делает его более точным и, главное, приватным.


Ты получишь четкие графики активности за день, неделю и месяц, чтобы всегда видеть, как ты прогрессируешь. Весь функционал прост и интуитивно понятен, так что ты легко сможешь настроить его под себя. И самое классное — шагомер работает даже без интернета, что позволяет использовать его в любых условиях. Если ты ценишь точность, удобство и конфиденциальность, этот шагомер точно для тебя!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Шагомер - Счетчик шагов (Мод, Unlocked) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Шагомер - Счетчик шагов (Мод, Unlocked) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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