Шагомер - Счетчик шагов (Мод, Unlocked) v1.2.2
Простой и точный шагомер для твоих активностей
Шагомер — это твой надежный помощник в отслеживании активности. Он помогает легко следить за количеством шагов, пройденным расстоянием, временем и сожженными калориями. Это отличное приложение, если ты хочешь контролировать свою физическую активность без лишних заморочек. В отличие от других трекеров, Шагомер использует датчики, а не GPS, для подсчета шагов, что делает его более точным и, главное, приватным.
Ты получишь четкие графики активности за день, неделю и месяц, чтобы всегда видеть, как ты прогрессируешь. Весь функционал прост и интуитивно понятен, так что ты легко сможешь настроить его под себя. И самое классное — шагомер работает даже без интернета, что позволяет использовать его в любых условиях. Если ты ценишь точность, удобство и конфиденциальность, этот шагомер точно для тебя!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.