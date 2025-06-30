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Сканер PDF — DocScan (Мод, Unlocked)

Сканер PDF — DocScan (Мод, Unlocked) v1.2.2

Сканируй чеки, доски и паспорта — превращай бумагу в PDF на лету сразу

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simple Design Ltd.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Any Scanner — карманный сканер, который превращает телефон в быстрый копировальный аппарат. За одним касанием ты наводишь камеру на чек, счёт или целую страницу, приложение само ловит границы, выравнивает перспективу и сразу сохраняет результат в PDF или JPG. Каждые пять минут можно оцифровать целую стопку: сфоткал, подтвердил, переслал — и свободен. Готов испытать, сколько бумаги исчезнет из рюкзака?


В библиотеке хранится неограниченное число сканов, сортированных по дате и тегам; файлы легко пересылаются почтой или отправляются прямиком в облако. Встроенный виртуальный принтер печатает документы без драйверов, а экспорт можно подписать и защитить паролем. Проверка на совместимость с 300-dpi торговыми терминалами гарантирует читаемость квитанций, так что покупатель сразу увидит нужные детали. Попробуй и забудь о громоздком сканере!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Сканер PDF — DocScan (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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