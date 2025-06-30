Описание

Any Scanner — карманный сканер, который превращает телефон в быстрый копировальный аппарат. За одним касанием ты наводишь камеру на чек, счёт или целую страницу, приложение само ловит границы, выравнивает перспективу и сразу сохраняет результат в PDF или JPG. Каждые пять минут можно оцифровать целую стопку: сфоткал, подтвердил, переслал — и свободен. Готов испытать, сколько бумаги исчезнет из рюкзака?





В библиотеке хранится неограниченное число сканов, сортированных по дате и тегам; файлы легко пересылаются почтой или отправляются прямиком в облако. Встроенный виртуальный принтер печатает документы без драйверов, а экспорт можно подписать и защитить паролем. Проверка на совместимость с 300-dpi торговыми терминалами гарантирует читаемость квитанций, так что покупатель сразу увидит нужные детали. Попробуй и забудь о громоздком сканере!