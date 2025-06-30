Сканер PDF — DocScan (Мод, Unlocked) v1.2.2
Сканируй чеки, доски и паспорта — превращай бумагу в PDF на лету сразу
Any Scanner — карманный сканер, который превращает телефон в быстрый копировальный аппарат. За одним касанием ты наводишь камеру на чек, счёт или целую страницу, приложение само ловит границы, выравнивает перспективу и сразу сохраняет результат в PDF или JPG. Каждые пять минут можно оцифровать целую стопку: сфоткал, подтвердил, переслал — и свободен. Готов испытать, сколько бумаги исчезнет из рюкзака?
В библиотеке хранится неограниченное число сканов, сортированных по дате и тегам; файлы легко пересылаются почтой или отправляются прямиком в облако. Встроенный виртуальный принтер печатает документы без драйверов, а экспорт можно подписать и защитить паролем. Проверка на совместимость с 300-dpi торговыми терминалами гарантирует читаемость квитанций, так что покупатель сразу увидит нужные детали. Попробуй и забудь о громоздком сканере!
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Скачать Сканер PDF — DocScan (Мод, Unlocked) v1.2.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.