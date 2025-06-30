iTest — это карманный технический квест, который за пять минут гоняет твой смартфон по ключевым параметрам. Запускаешь полуавтоматический тест, смотришь, как дисплей меняет цвета, динамик пищит, гироскоп отрабатывает вращения, а батарея показывает реальный разряд. В конце экран выдаёт сводку «пройдено/не пройдено» и рейтинг состояния железа. Готов ли твой аппарат к жизни после отключения 3G?
Во вкладке совместимости оцениваешь VoLTE-проверка: приложение читает модемные флаги и сразу говорит, сможет ли трубка звонить в сетях LTE, когда 3G исчезнет. При необходимости добавляешь отдельные тесты из каталога — от NFC до Wi-Fi 6. Результаты экспортируешь в PDF и кидаешь покупателю, когда продаёшь старый аппарат, или сверяешься сам при покупке б/у. Локальное хранение не требует интернета, а регулярные обновления добавляют новые сценарии перед крупными изменениями сети.
Полная версия
Скачать iTest v1.2.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.