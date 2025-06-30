Описание

iTest — это карманный технический квест, который за пять минут гоняет твой смартфон по ключевым параметрам. Запускаешь полуавтоматический тест, смотришь, как дисплей меняет цвета, динамик пищит, гироскоп отрабатывает вращения, а батарея показывает реальный разряд. В конце экран выдаёт сводку «пройдено/не пройдено» и рейтинг состояния железа. Готов ли твой аппарат к жизни после отключения 3G?





Во вкладке совместимости оцениваешь VoLTE-проверка: приложение читает модемные флаги и сразу говорит, сможет ли трубка звонить в сетях LTE, когда 3G исчезнет. При необходимости добавляешь отдельные тесты из каталога — от NFC до Wi-Fi 6. Результаты экспортируешь в PDF и кидаешь покупателю, когда продаёшь старый аппарат, или сверяешься сам при покупке б/у. Локальное хранение не требует интернета, а регулярные обновления добавляют новые сценарии перед крупными изменениями сети.