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iTest

iTest v1.2.0

Тестируй смартфон за минуты и убедись, что он всегда готов к миру без 3G

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hugh Jeffreys
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

iTest — это карманный технический квест, который за пять минут гоняет твой смартфон по ключевым параметрам. Запускаешь полуавтоматический тест, смотришь, как дисплей меняет цвета, динамик пищит, гироскоп отрабатывает вращения, а батарея показывает реальный разряд. В конце экран выдаёт сводку «пройдено/не пройдено» и рейтинг состояния железа. Готов ли твой аппарат к жизни после отключения 3G?


Во вкладке совместимости оцениваешь VoLTE-проверка: приложение читает модемные флаги и сразу говорит, сможет ли трубка звонить в сетях LTE, когда 3G исчезнет. При необходимости добавляешь отдельные тесты из каталога — от NFC до Wi-Fi 6. Результаты экспортируешь в PDF и кидаешь покупателю, когда продаёшь старый аппарат, или сверяешься сам при покупке б/у. Локальное хранение не требует интернета, а регулярные обновления добавляют новые сценарии перед крупными изменениями сети.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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