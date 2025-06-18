Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked) 4.0.21
Плавная навигация по Android: мгновенный доступ ко всем приложениям!
Assistive Touch — Android-инструмент, превращающий твой экран в удобную панель управления. С плавающей панелью ты моментально получаешь доступ к любимым приложениям, настройкам и быстрым действиям без лишних движений. Каждые пять минут ты регулируешь громкость, запускаешь фонарик, делаешь скриншоты или возвращаешься на главный экран одним касанием, сохраняя в целости физические кнопки «Домой» и громкости. Готов навсегда забыть о лишних кликах?
В интерфейсе ты добавляешь до семи ярлыков для мгновенного запуска приложений, создаёшь удобные жесты и мгновенно управляешь Wi-Fi, Bluetooth и музыкой. Приложение работает офлайн без рекламы и встроенных покупок: все функции предоставляются бесплатно. Настрой авто-скрытие панели, чтобы она не мешала просмотру видео, и экспортируй профили на другие Android-устройства. Установи приложение и забудь о проблемах с кнопками!
- VIP-функции (разблокированы)
- Реклама (отключена)
- Все рекламные ссылки (удалены)
- Бесполезные предметы (удалены)
- Большая часть аналитики (отключена)
- Процессоры (универсальные)
- Совместимость с AOSP (без Google)
- Вся отладочная информация (удалена)
- Оригинальная подпись (измененная)
- Модифицировано Mixroot
Скачать Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked) v4.0.21 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.