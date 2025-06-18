Описание

Assistive Touch — Android-инструмент, превращающий твой экран в удобную панель управления. С плавающей панелью ты моментально получаешь доступ к любимым приложениям, настройкам и быстрым действиям без лишних движений. Каждые пять минут ты регулируешь громкость, запускаешь фонарик, делаешь скриншоты или возвращаешься на главный экран одним касанием, сохраняя в целости физические кнопки «Домой» и громкости. Готов навсегда забыть о лишних кликах?





В интерфейсе ты добавляешь до семи ярлыков для мгновенного запуска приложений, создаёшь удобные жесты и мгновенно управляешь Wi-Fi, Bluetooth и музыкой. Приложение работает офлайн без рекламы и встроенных покупок: все функции предоставляются бесплатно. Настрой авто-скрытие панели, чтобы она не мешала просмотру видео, и экспортируй профили на другие Android-устройства. Установи приложение и забудь о проблемах с кнопками!