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Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked)

Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked) 4.0.21

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Версия:
4.0.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Assistive Touch Team
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 00:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Assistive Touch — Android-инструмент, превращающий твой экран в удобную панель управления. С плавающей панелью ты моментально получаешь доступ к любимым приложениям, настройкам и быстрым действиям без лишних движений. Каждые пять минут ты регулируешь громкость, запускаешь фонарик, делаешь скриншоты или возвращаешься на главный экран одним касанием, сохраняя в целости физические кнопки «Домой» и громкости. Готов навсегда забыть о лишних кликах?


В интерфейсе ты добавляешь до семи ярлыков для мгновенного запуска приложений, создаёшь удобные жесты и мгновенно управляешь Wi-Fi, Bluetooth и музыкой. Приложение работает офлайн без рекламы и встроенных покупок: все функции предоставляются бесплатно. Настрой авто-скрытие панели, чтобы она не мешала просмотру видео, и экспортируй профили на другие Android-устройства. Установи приложение и забудь о проблемах с кнопками!


Информация о модах
  • VIP-функции (разблокированы)
  • Реклама (отключена)
  • Все рекламные ссылки (удалены)
  • Бесполезные предметы (удалены)
  • Большая часть аналитики (отключена)
  • Процессоры (универсальные)
  • Совместимость с AOSP (без Google)
  • Вся отладочная информация (удалена)
  • Оригинальная подпись (измененная)
  • Модифицировано Mixroot
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked) v4.0.21 MOD APK

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Скачать Assistive Touch для Android (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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