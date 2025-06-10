Описание

Image to PDF – PDF Maker — это приложение, которое позволяет быстро превратить фото в PDF, отредактировать документ и сохранить всё в одном месте — без компьютера и лишних шагов. Сканируй, объединяй, меняй порядок страниц, добавляй заметки — всё работает напрямую с галереей, простым управлением и без потери качества.





Особое внимание — безопасности. Можно поставить пароль на доступ к приложению, чтобы твои файлы остались личными. Идеально подходит для тех, кто работает с документами на ходу: студенты, фрилансеры, офисные сотрудники. Работает офлайн, без регистрации, быстро и понятно.