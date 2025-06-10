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Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked)

Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked) 5.3

Создавай PDF из изображений, редактируй и защищай — всё прямо с телефона
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Версия:
5.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DLM Infosoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Image to PDF – PDF Maker — это приложение, которое позволяет быстро превратить фото в PDF, отредактировать документ и сохранить всё в одном месте — без компьютера и лишних шагов. Сканируй, объединяй, меняй порядок страниц, добавляй заметки — всё работает напрямую с галереей, простым управлением и без потери качества.


Особое внимание — безопасности. Можно поставить пароль на доступ к приложению, чтобы твои файлы остались личными. Идеально подходит для тех, кто работает с документами на ходу: студенты, фрилансеры, офисные сотрудники. Работает офлайн, без регистрации, быстро и понятно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked) v5.3 MOD APK

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Скачать Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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