Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked) 5.3
Создавай PDF из изображений, редактируй и защищай — всё прямо с телефона
Image to PDF – PDF Maker — это приложение, которое позволяет быстро превратить фото в PDF, отредактировать документ и сохранить всё в одном месте — без компьютера и лишних шагов. Сканируй, объединяй, меняй порядок страниц, добавляй заметки — всё работает напрямую с галереей, простым управлением и без потери качества.
Особое внимание — безопасности. Можно поставить пароль на доступ к приложению, чтобы твои файлы остались личными. Идеально подходит для тех, кто работает с документами на ходу: студенты, фрилансеры, офисные сотрудники. Работает офлайн, без регистрации, быстро и понятно.
Премиум разблокирован
Скачать Image to PDF - PDF Maker (Мод, Premium Unlocked) v5.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.