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BringHacks: Micro Learning (Мод, Premium Unlocked)

BringHacks: Micro Learning (Мод, Premium Unlocked) 11.5.1

Узнай, как делать проще, быстрее и умнее — с трюками, которые реально работают
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Версия:
11.5.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bring Future
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание


В BringHacks всё крутится вокруг мелочей, которые неожиданно делают жизнь легче. Как быстро открыть банку без ножа? Что делать, если замок заел? Как правильно свернуть провод, чтобы он не перетёрся? Это не скучное обучение, а микрохаки, которые ты усваиваешь за пару секунд — и начинаешь применять почти сразу. И каждый раз ловишь себя на мысли: «Почему я раньше так не делал?»


Приложение собрало сотни полезных фишек — от повседневных до совсем неожиданных. Есть категории, удобный поиск, простые инструкции и видео, всё работает без лишнего мусора. Обновления приходят часто, советы проверенные, и половина из них кажется магией. Работает офлайн, не требует регистрации. Просто открываешь, листаешь — и находишь, как сэкономить себе кучу времени и нервов.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BringHacks: Micro Learning (Мод, Premium Unlocked) v11.5.1 MOD APK

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Скачать BringHacks: Micro Learning (Мод, Premium Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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