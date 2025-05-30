WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked) 1.6.19
Сохраняй видео и изображения в HD одним нажатием — быстро, безопасно и навсегда
WDownloader — это удобное и мощное приложение для загрузки HD‑видео и изображений прямо на смартфон. Просто открой нужную страницу — и приложение само определит доступные файлы для скачивания. Каждые 5 минут ты можешь сохранять клипы, листать загруженное в менеджере, смотреть видео прямо внутри приложения и сортировать всё по категориям. Работает в фоне и поддерживает одновременную загрузку сразу нескольких файлов.
С помощью облачного хранилища ты можешь не бояться потерять любимое видео — файлы останутся доступны даже после удаления приложения или смены телефона. Есть встроенный медиаплеер, менеджер загрузок и защита паролем, если не хочешь, чтобы кто-то случайно увидел твою коллекцию. Работает быстро, экономит память, не требует регистрации. Поддерживает большинство популярных сайтов.
Премиум разблокирован
Скачать WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked) v1.6.19 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.