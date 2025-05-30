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WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked)

WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked) 1.6.19

Сохраняй видео и изображения в HD одним нажатием — быстро, безопасно и навсегда
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Версия:
1.6.19
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DC Mobile Studio
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

WDownloader — это удобное и мощное приложение для загрузки HD‑видео и изображений прямо на смартфон. Просто открой нужную страницу — и приложение само определит доступные файлы для скачивания. Каждые 5 минут ты можешь сохранять клипы, листать загруженное в менеджере, смотреть видео прямо внутри приложения и сортировать всё по категориям. Работает в фоне и поддерживает одновременную загрузку сразу нескольких файлов.


С помощью облачного хранилища ты можешь не бояться потерять любимое видео — файлы останутся доступны даже после удаления приложения или смены телефона. Есть встроенный медиаплеер, менеджер загрузок и защита паролем, если не хочешь, чтобы кто-то случайно увидел твою коллекцию. Работает быстро, экономит память, не требует регистрации. Поддерживает большинство популярных сайтов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked) v1.6.19 MOD APK

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Скачать WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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