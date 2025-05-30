Описание

WDownloader — это удобное и мощное приложение для загрузки HD‑видео и изображений прямо на смартфон. Просто открой нужную страницу — и приложение само определит доступные файлы для скачивания. Каждые 5 минут ты можешь сохранять клипы, листать загруженное в менеджере, смотреть видео прямо внутри приложения и сортировать всё по категориям. Работает в фоне и поддерживает одновременную загрузку сразу нескольких файлов.





С помощью облачного хранилища ты можешь не бояться потерять любимое видео — файлы останутся доступны даже после удаления приложения или смены телефона. Есть встроенный медиаплеер, менеджер загрузок и защита паролем, если не хочешь, чтобы кто-то случайно увидел твою коллекцию. Работает быстро, экономит память, не требует регистрации. Поддерживает большинство популярных сайтов.