Описание

PDF Converter – PDF конвертер AI файл документ — это удобный инструмент для тех, кто работает с файлами каждый день. За пару касаний ты можешь превратить фотографии, таблицы, презентации и текстовые документы в нужный формат: PDF, Word, Excel, PowerPoint, JPG и другие. Работает с популярными расширениями, не требует сложной настройки и справляется даже с многостраничными файлами.





Приложение включает PDF‑читалку и редактор, так что ты можешь не только конвертировать, но и вносить правки, объединять страницы и изменять порядок. Поддержка искусственного интеллекта ускоряет обработку, а простой интерфейс позволяет работать без лишнего клика. Идеально для подготовки отчётов, резюме, материалов для учёбы или презентаций. Попробуй — и забудь о проблемах с форматами.