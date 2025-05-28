PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked) 251
Мгновенное преобразование документов и фото в нужный формат — без суеты
PDF Converter – PDF конвертер AI файл документ — это удобный инструмент для тех, кто работает с файлами каждый день. За пару касаний ты можешь превратить фотографии, таблицы, презентации и текстовые документы в нужный формат: PDF, Word, Excel, PowerPoint, JPG и другие. Работает с популярными расширениями, не требует сложной настройки и справляется даже с многостраничными файлами.
Приложение включает PDF‑читалку и редактор, так что ты можешь не только конвертировать, но и вносить правки, объединять страницы и изменять порядок. Поддержка искусственного интеллекта ускоряет обработку, а простой интерфейс позволяет работать без лишнего клика. Идеально для подготовки отчётов, резюме, материалов для учёбы или презентаций. Попробуй — и забудь о проблемах с форматами.
Премиум разблокирован
Скачать PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked) v251 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.