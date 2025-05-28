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PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked)

PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked) 251

Мгновенное преобразование документов и фото в нужный формат — без суеты
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Версия:
251
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Offiwiz
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

PDF Converter – PDF конвертер AI файл документ — это удобный инструмент для тех, кто работает с файлами каждый день. За пару касаний ты можешь превратить фотографии, таблицы, презентации и текстовые документы в нужный формат: PDF, Word, Excel, PowerPoint, JPG и другие. Работает с популярными расширениями, не требует сложной настройки и справляется даже с многостраничными файлами.


Приложение включает PDF‑читалку и редактор, так что ты можешь не только конвертировать, но и вносить правки, объединять страницы и изменять порядок. Поддержка искусственного интеллекта ускоряет обработку, а простой интерфейс позволяет работать без лишнего клика. Идеально для подготовки отчётов, резюме, материалов для учёбы или презентаций. Попробуй — и забудь о проблемах с форматами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked) v251 MOD APK

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Скачать PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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