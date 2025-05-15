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Sound Meter Pro

Sound Meter Pro 2.6.11

Преобрази телефон в измеритель шума — удобно, точно и всегда под рукой
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Версия:
2.6.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Smart Tools co.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sound Meter Pro превращает твой смартфон в карманный измеритель уровня звука. Приложение использует встроенный микрофон для оценки громкости в децибелах и отображает результат в режиме реального времени. Просто открой, проверь уровень шума вокруг — будь то офис, улица или шумный концерт — и оцени, насколько громко на самом деле.


С помощью наглядной визуализации и базовых справочных данных ты сможешь понять, какие значения считаются безопасными. Приложение работает без интернета и может пригодиться в самых разных ситуациях. Подходит для повседневного контроля, настройки аудиооборудования или просто ради интереса.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sound Meter Pro v2.6.11 MOD APK

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Скачать Sound Meter Pro 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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