Sound Meter Pro 2.6.11
Преобрази телефон в измеритель шума — удобно, точно и всегда под рукой
Sound Meter Pro превращает твой смартфон в карманный измеритель уровня звука. Приложение использует встроенный микрофон для оценки громкости в децибелах и отображает результат в режиме реального времени. Просто открой, проверь уровень шума вокруг — будь то офис, улица или шумный концерт — и оцени, насколько громко на самом деле.
С помощью наглядной визуализации и базовых справочных данных ты сможешь понять, какие значения считаются безопасными. Приложение работает без интернета и может пригодиться в самых разных ситуациях. Подходит для повседневного контроля, настройки аудиооборудования или просто ради интереса.
Полная версия
Скачать Sound Meter Pro v2.6.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.