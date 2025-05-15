Описание

Sound Meter Pro превращает твой смартфон в карманный измеритель уровня звука. Приложение использует встроенный микрофон для оценки громкости в децибелах и отображает результат в режиме реального времени. Просто открой, проверь уровень шума вокруг — будь то офис, улица или шумный концерт — и оцени, насколько громко на самом деле.





С помощью наглядной визуализации и базовых справочных данных ты сможешь понять, какие значения считаются безопасными. Приложение работает без интернета и может пригодиться в самых разных ситуациях. Подходит для повседневного контроля, настройки аудиооборудования или просто ради интереса.