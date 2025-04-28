Описание

GPS Спидометр — это удобное приложение, которое помогает точно измерять скорость и пройденное расстояние с помощью GPS. Каждые пять минут оно обновляет данные в реальном времени, показывая твою текущую, среднюю и максимальную скорость. Простой интерфейс и высокая точность делают приложение отличным помощником как для автомобилей, так и для велосипедов или прогулок пешком.





Игра предлагает функцию предупреждений о превышении скорости, что позволяет избежать штрафов и контролировать стиль вождения. Работает офлайн после запуска, потребляет минимум заряда батареи и легко адаптируется под любые маршруты. Если тебе нужен надёжный спидометр и одометр в одном приложении — GPS Спидометр станет отличным выбором для каждой поездки.