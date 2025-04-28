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Спидометр: Tрекер скорости GPS (Мод, Unlocked)

Спидометр: Tрекер скорости GPS (Мод, Unlocked) 1.36.7

Отслеживай скорость и расстояние с высокой точностью в любом путешествии
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Версия:
1.36.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Навигаторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

GPS Спидометр — это удобное приложение, которое помогает точно измерять скорость и пройденное расстояние с помощью GPS. Каждые пять минут оно обновляет данные в реальном времени, показывая твою текущую, среднюю и максимальную скорость. Простой интерфейс и высокая точность делают приложение отличным помощником как для автомобилей, так и для велосипедов или прогулок пешком.


Игра предлагает функцию предупреждений о превышении скорости, что позволяет избежать штрафов и контролировать стиль вождения. Работает офлайн после запуска, потребляет минимум заряда батареи и легко адаптируется под любые маршруты. Если тебе нужен надёжный спидометр и одометр в одном приложении — GPS Спидометр станет отличным выбором для каждой поездки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Спидометр: Tрекер скорости GPS (Мод, Unlocked) v1.36.7 MOD APK

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Скачать Спидометр: Tрекер скорости GPS (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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