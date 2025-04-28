Спидометр: Tрекер скорости GPS (Мод, Unlocked) 1.36.7
Отслеживай скорость и расстояние с высокой точностью в любом путешествии
GPS Спидометр — это удобное приложение, которое помогает точно измерять скорость и пройденное расстояние с помощью GPS. Каждые пять минут оно обновляет данные в реальном времени, показывая твою текущую, среднюю и максимальную скорость. Простой интерфейс и высокая точность делают приложение отличным помощником как для автомобилей, так и для велосипедов или прогулок пешком.
Игра предлагает функцию предупреждений о превышении скорости, что позволяет избежать штрафов и контролировать стиль вождения. Работает офлайн после запуска, потребляет минимум заряда батареи и легко адаптируется под любые маршруты. Если тебе нужен надёжный спидометр и одометр в одном приложении — GPS Спидометр станет отличным выбором для каждой поездки.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.