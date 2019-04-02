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Матрица PRO живые обои (Мод, Unlocked)

Матрица PRO живые обои 1.1.2

Unlocked

Цифровой дождь, как искусство: персонализируй экран в духе культовой иллюзии
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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Screensavers Store
Категория:
Персонализация / Приложения на русском / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Матрица PRO: живые обои — это больше, чем просто фон. Это атмосфера. Это пульс киберреальности, в которой каждое движение символов на экране будто передаёт сигнал из параллельного мира. Классический эффект дождя кода из «Матрицы» оживает на дисплее — плавно, гипнотично, с полным контролем над визуалом. Здесь ты сам архитектор своей цифровой эстетики: выбирай один цвет или настрой динамическую палитру, играй с контрастами и формами, задавай цвет для первого символа, как в фильме, или экспериментируй с двухцветными потоками, создавая уникальное визуальное пространство.


Матрица PRO предлагает целую коллекцию алфавитов: от загадочных эльфийских рун и астро-символики до мандалорских и клингонских знаков — для каждого найдётся своя комбинация стиля и настроения. Любишь трансформеров? Включай наборы автоботов и десептиконов. Хочешь ещё глубже? Используй собственный текст — и пусть твой экран станет отражением мыслей или настроения. Эти обои поддерживают HD и 4K, идеально адаптируются под любые размеры и делают каждый взгляд на экран — маленьким эстетическим удовольствием. Уникальность в деталях, и здесь ты управляешь каждой из них.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Матрица PRO живые обои (Мод, Unlocked) v1.1.2 MOD APK

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Скачать Матрица PRO живые обои (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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