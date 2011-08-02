Описание

KWGT Kustom Widget Maker — это инструмент для тех, кто хочет, чтобы их экран выглядел не «как у всех». Забудь про стандартные решения — тут ты сам выбираешь, как должен выглядеть твой рабочий стол. Хочешь стильный погодный виджет, кастомный музыкальный плеер или дату с анимацией? Без проблем. Из готовых шаблонов или с нуля — всё зависит от твоего настроя.





С KWGT ты не просто ставишь виджет — ты создаёшь его. Удобный интерфейс, большая библиотека, поддержка живых обоев и мгновенные обновления делают настройку быстрой и гибкой. Приложение даже подскажет, какие элементы лучше подойдут для твоего устройства. Меняй, добавляй, пробуй разные стили — и каждый раз получай экран, который отражает именно твой вкус. Всё просто, всё кастомно, всё под контроль.