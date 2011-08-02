KWGT Kustom Widget Maker 3.77b435216
Смени виджеты, как хочешь — тут всё подстраивается под тебя
KWGT Kustom Widget Maker — это инструмент для тех, кто хочет, чтобы их экран выглядел не «как у всех». Забудь про стандартные решения — тут ты сам выбираешь, как должен выглядеть твой рабочий стол. Хочешь стильный погодный виджет, кастомный музыкальный плеер или дату с анимацией? Без проблем. Из готовых шаблонов или с нуля — всё зависит от твоего настроя.
С KWGT ты не просто ставишь виджет — ты создаёшь его. Удобный интерфейс, большая библиотека, поддержка живых обоев и мгновенные обновления делают настройку быстрой и гибкой. Приложение даже подскажет, какие элементы лучше подойдут для твоего устройства. Меняй, добавляй, пробуй разные стили — и каждый раз получай экран, который отражает именно твой вкус. Всё просто, всё кастомно, всё под контроль.
Про Разблокирован
Скачать KWGT Kustom Widget Maker (Мод, Pro Unlocked) v3.77b435216 MOD APK
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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