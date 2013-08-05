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KLWP Live Wallpaper Maker (Мод, Unlocked)

KLWP Live Wallpaper Maker 3.78b509615

Unlocked
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Версия:
3.78b509615
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kustom Industries
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
96
Скриншоты
Описание

Дайте волю своему безграничному творчеству и создайте уникальные живые обои для вашего домашнего экрана с KLWP Live Wallpaper Maker — самым мощным инструментом для персонализации. Это приложение предлагает вам возможности, сравнимые с такими программами, как Rainmeter и Conky, позволяя создавать полностью настроенные фоны, которые оживляют ваш экран. Анимируйте свои обои с помощью эффектов масштабирования, затухания, прокрутки и множества других опций, чтобы сделать ваш домашний экран по-настоящему динамичным.


С KLWP вы можете отображать в реальном времени данные о погоде, статусе WiFi и многом другом, создавая информативные и интерактивные обои. Импортируйте скины и ресурсы, программируйте сложные взаимодействия и применяйте профессиональные фотоэффекты, такие как размытие, чтобы достичь уникального стиля. С возможностями, выходящими за пределы вашего воображения, KLWP позволяет воплотить самые смелые идеи в реальность, делая ваш домашний экран по-настоящему вашим.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать KLWP Live Wallpaper Maker (Мод, Unlocked) v3.78b509615 MOD APK

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Скачать KLWP Live Wallpaper Maker (Мод, Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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