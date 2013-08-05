Описание

Дайте волю своему безграничному творчеству и создайте уникальные живые обои для вашего домашнего экрана с KLWP Live Wallpaper Maker — самым мощным инструментом для персонализации. Это приложение предлагает вам возможности, сравнимые с такими программами, как Rainmeter и Conky, позволяя создавать полностью настроенные фоны, которые оживляют ваш экран. Анимируйте свои обои с помощью эффектов масштабирования, затухания, прокрутки и множества других опций, чтобы сделать ваш домашний экран по-настоящему динамичным.





С KLWP вы можете отображать в реальном времени данные о погоде, статусе WiFi и многом другом, создавая информативные и интерактивные обои. Импортируйте скины и ресурсы, программируйте сложные взаимодействия и применяйте профессиональные фотоэффекты, такие как размытие, чтобы достичь уникального стиля. С возможностями, выходящими за пределы вашего воображения, KLWP позволяет воплотить самые смелые идеи в реальность, делая ваш домашний экран по-настоящему вашим.