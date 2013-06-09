android-1.ru / Программы / Персонализация / One UI HD - Icon Pack
One UI HD - Icon Pack

One UI HD - Icon Pack 9.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

One UI HD представляет собой коллекцию иконок премиум-класса, охватывающую более 5000 тщательно разработанных иконок с ультрачётким разрешением 300×300 пикселей. В библиотеке вы найдете иконки для всех основных приложений, социальных сетей, системных функций и основных служб Google. Этот исчерпывающий охват позволяет полностью перерисовать главную страницу вашего устройства, создавая цельный и минималистичный внешний вид.


Приложение One UI HD выделяется благодаря внимательному подходу к деталям дизайна, который поддерживает единообразную и приятную эстетику. Каждая иконка разработана с учётом углов, теней и размеров, которые безупречно соответствуют принципам дизайна One UI от Samsung. Чистые линии и приглушенная цветовая палитра придают вашему домашнему экрану элегантный и современный вид. Эти элементы делают иконки визуально привлекательными и придают вашему устройству гармоничный и успокаивающий вид.


Приложение идеально подходит для тех, кто ценит эстетическую составляющую интерфейса своего устройства. One UI HD преобразит ваш экран, сделав его не только красивым, но и функциональным, что создаст приятное впечатление при каждом использовании вашего телефона.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать One UI HD - Icon Pack v9.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать One UI HD - Icon Pack 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
MyTheme: Icon Changer & Themes (Мод, Premium Unlocked)
MyTheme: Icon Changer & Themes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 13.8.5
Squared - Square Icon Pack
Squared - Square Icon Pack
Version: 4.8.0
Garis Dark - Lines Icon Pack
Garis Dark - Lines Icon Pack
Version: 59
Edge Lighting Galaxy Dynamic (Мод, Premium Unlocked)
Edge Lighting Galaxy Dynamic (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.4.7
Material Status Bar (Мод, Unlocked)
Material Status Bar (Мод, Unlocked)
Version: 11.1.0
Темы OS 17 - Центр управления (Мод, Unlocked)
Темы OS 17 - Центр управления (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.9
MyTheme: Icon Changer & Themes (Мод, Unlocked)
MyTheme: Icon Changer & Themes (Мод, Unlocked)
Version: 13.6.9
Nothing Iconpack (Полная версия)
Nothing Iconpack (Полная версия)
Version: 2.5.6

Отзывы о One UI HD - Icon Pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив