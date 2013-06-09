Описание

One UI HD представляет собой коллекцию иконок премиум-класса, охватывающую более 5000 тщательно разработанных иконок с ультрачётким разрешением 300×300 пикселей. В библиотеке вы найдете иконки для всех основных приложений, социальных сетей, системных функций и основных служб Google. Этот исчерпывающий охват позволяет полностью перерисовать главную страницу вашего устройства, создавая цельный и минималистичный внешний вид.





Приложение One UI HD выделяется благодаря внимательному подходу к деталям дизайна, который поддерживает единообразную и приятную эстетику. Каждая иконка разработана с учётом углов, теней и размеров, которые безупречно соответствуют принципам дизайна One UI от Samsung. Чистые линии и приглушенная цветовая палитра придают вашему домашнему экрану элегантный и современный вид. Эти элементы делают иконки визуально привлекательными и придают вашему устройству гармоничный и успокаивающий вид.





Приложение идеально подходит для тех, кто ценит эстетическую составляющую интерфейса своего устройства. One UI HD преобразит ваш экран, сделав его не только красивым, но и функциональным, что создаст приятное впечатление при каждом использовании вашего телефона.