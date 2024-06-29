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Material Status Bar (Мод, Unlocked)

Material Status Bar (Мод, Unlocked) 11.1.0

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Версия:
11.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Material Status Bar — это уникальное приложение для Android, которое впервые предлагает пользователям тонированную строку состояния в стиле Material Design. Оно поддерживает все устройства, работающие на Android версии 4.0 до 7.0, и предоставляет полный функционал для настройки строки состояния.


Одной из ключевых особенностей Material Status Bar является его способность изменять внешний вид строки состояния, чтобы она гармонировала с общим стилем вашего устройства. Благодаря широкому спектру настроек, вы можете выбрать цвет, прозрачность и стиль значков, чтобы создать именно тот вид, который вам по душе. Это приложение идеально подходит для тех, кто любит персонализировать свои устройства и выделяться среди других пользователей.


Кроме визуальных улучшений, Material Status Bar также улучшает функциональность. Оно предоставляет удобные быстрые настройки, уведомления и ярлыки, что позволяет легко управлять вашим устройством прямо из строки состояния. Независимо от того, хотите ли вы просто изменить внешний вид или добавить дополнительные функции, Material Status Bar предлагает множество возможностей для того, чтобы сделать ваш Android-опыт более приятным и продуктивным.


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