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Pastello: Pastel Icon Pack (Полная версия)

Pastello: Pastel Icon Pack (Полная версия) 15.6

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Версия:
15.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bandot
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
70
Скриншоты
Описание

Pastello Icon Pack является идеальным выбором для тех, кто стремится придать своему главному экрану смартфона или планшета уникальный, мягкий и минималистичный вид. С более чем 8800 пастельными значками и рядом эксклюзивных обоев, этот пакет значков предлагает бесконечные возможности для персонализации, позволяя пользователям создать действительно выдающийся и эстетически привлекательный дизайн рабочего стола. Его популярность, подтвержденная более чем 100 000 загрузками, говорит сама за себя, но что именно делает Pastello таким особенным?


Во-первых, визуальная привлекательность Pastello заключается в его уникальной палитре пастельных тонов, которые добавляют мягкости и тепла интерфейсу любого устройства. Эти цвета были тщательно подобраны, чтобы гармонировать друг с другом и предоставить пользователям широкий выбор для настройки. Каждый значок спроектирован с вниманием к деталям, обеспечивая высокое качество и однородность визуального восприятия, что делает экран устройства более привлекательным и уютным.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Pastello: Pastel Icon Pack (Полная версия) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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