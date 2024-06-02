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Alexis Pie: Minimal Icon Pack

Alexis Pie: Minimal Icon Pack 14.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bandot
Версия:
14.8
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
id приложения:
com.bandot.alexis.pie.iconpack
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
503

Alexis Pie: Minimal Icon Pack - Вступайте в очаровательное царство Алексис Пай! Этот минимальный пакет значков — не просто приложение, это элегантная тема, созданная, чтобы добавить непревзойденную изысканность вашему интерфейсу. В эпоху, когда технологии становятся главным фокусом, а эстетика и функциональность переплетаются, имя Алексис Пай звучит выше всего, когда речь идет о придании вашему устройству привлекательного внешнего вида.


Тема Алексис Пай предлагает идеальное сочетание минимализма и изысканности. Каждый значок в этом пакете был тщательно разработан с учетом мельчайших деталей, чтобы создать гармоничный и стильный вид вашего интерфейса. Она не только придает вашему устройству эстетическую привлекательность, но и обеспечивает плавную и интуитивную навигацию. Присоединитесь к Алексис Пай и ощутите неподражаемый шарм и изысканность, которые она приносит в вашу технологическую жизнь. Она станет воплощением вашего вкуса и стиля, и вы будете радоваться каждый раз, когда включаете свое устройство.


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Alexis Pie: Minimal Icon Pack 14.8 взлом

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Скачать Alexis Pie: Minimal Icon Pack
73 Мб
Ссылка 2
73 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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