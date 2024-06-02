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Alexis: Minimal Icon Pack

Alexis: Minimal Icon Pack 14.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bandot
Версия:
14.8
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
id приложения:
com.bandot.alexis.minimal.iconpack
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
554

Alexis: Minimal Icon Pack  - Тема "Алексис: Минимальный набор иконок" является великолепным примером персонализации, которая приносит новое дыхание в мир портативных устройств. Ее элегантная, чистая и очаровательная эстетика выделяется среди остальных и привлекает внимание самых требовательных пользователей. "Алексис" представляет собой не только простую тему, но и полную переосмысление визуального опыта вашего устройства. Каждая иконка в наборе была разработана с целью вызывать благоговейное восхищение, сохраняя при этом простоту и элегантность.


С помощью этой темы вы можете создать потрясающе стильный и уникальный вид вашего устройства. Она добавит особый шарм и ощущение роскоши к вашему интерфейсу, делая его еще более привлекательным и запоминающимся. Тема "Алексис: Минимальный набор иконок" является идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и элегантность в дизайне. Она предлагает непревзойденную визуальную привлекательность, которая будет радовать вас каждый раз, когда вы используете свое устройство.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Alexis: Minimal Icon Pack 14.8 взлом

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73 Мб
Ссылка 2
73 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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