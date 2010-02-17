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Conversations (Jabber / XMPP)

Conversations (Jabber / XMPP) 2.17.10+playstore

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Версия:
2.17.10+playstore
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Daniel Gultsch
Категория:
Социальные / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 013
Скриншоты
Описание

Conversations (Jabber / XMPP) - Беседы - это интеллектуальный мессенджер, предоставляющий пользователям высокое качество общения и множество полезных функций. Он разработан с учетом различных сценариев и потребностей пользователей, чтобы удовлетворить их требования. Один из главных преимуществ Бесед - универсальность обработки данных. Это означает, что мессенджер может обрабатывать различные типы информации и предлагать удобные способы организации и доступа к данным. Благодаря этому, пользователи могут легко обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями, видео, аудиофайлами, документами и другими форматами данных.


Кроме того, Беседы предлагают и другие современные функции, которые обогащают опыт использования мессенджера. Это может включать в себя функции голосовых и видеозвонков, возможность создания групповых чатов, шифрование сообщений для повышения безопасности, интеграцию с различными сервисами и многое другое.


Уникальное преимущество Бесед заключается в том, что он объединяет все эти функции в одном приложении. Это позволяет пользователям управлять своими коммуникациями и данными в удобном и централизованном месте, минимизируя необходимость использовать несколько мессенджеров. Беседы - это мессенджер, который стремится предложить своим пользователям широкий набор функций и возможностей для комфортного общения и обработки данных.


Информация о модах

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Скачать Conversations (Jabber / XMPP) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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