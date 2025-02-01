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Cartogram

Cartogram 8.0.9

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Версия:
8.0.9
Требования:
Android 9
Разработчик:
Round Tower
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 408
Скриншоты
Описание

Cartogram — это инновационное приложение, предлагающее удобный и информативный путеводитель, который поможет вам ориентироваться в любом городе или местности. Оно предлагает простую, но информативную карту, которую можно легко просматривать и навигировать. Благодаря пошаговым инструкциям и подробным маршрутам, вы сможете легко найти нужное место и добраться до него без проблем.


Одной из особенностей Cartogram является возможность интегрировать его прямо в рабочий стол вашего мобильного устройства. Вы можете настроить пользовательский интерфейс с предпочтительными цветами, фоновыми изображениями и другими настройками, чтобы сделать его более персональным и уникальным. С Cartogram вы будете всегда в курсе своего местоположения и сможете легко ориентироваться в любой ситуации. Независимо от того, находитесь ли вы в незнакомом городе или просто ищете новый маршрут для прогулки, это приложение станет вашим надежным партнером.


Так что не теряйте время и загрузите Cartogram прямо сейчас, чтобы насладиться его удобными функциями и простотой использования. Откройте для себя новые места, исследуйте мир и путешествуйте с уверенностью, зная, что Cartogram всегда будет рядом, чтобы помочь вам найти путь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Cartogram v8.0.9 MOD APK

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Скачать Cartogram 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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