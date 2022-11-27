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Ciclo - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено)

Ciclo - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) 200.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OSheden
Версия:
200.0
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.osheden.ciclo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 458

Ciclo - это приложение, которое предоставляет пользователю множество утилит для персонализации интерфейса своего устройства. Оно выделяется своей коллекцией тем, предлагая разнообразные и красочные дизайны, но не перегружает пользователя избыточными вариантами. Вместо этого Ciclo фокусируется на создании тем, которые сочетают простоту и красоту, обеспечивая приятный и сбалансированный внешний вид пользовательского интерфейса.


Если у вас возникают неудобства при использовании текущего интерфейса вашего устройства, такие как несогласованные значки приложений или другие проблемы, Ciclo предоставляет возможность настроить красивую тему, которая изменит внешний вид вашего устройства и сделает его более персональным. Эти темы представляют собой эстетически приятные варианты, которые пользователи могут настроить согласно своим предпочтениям, придавая своему устройству уникальный вид и ощущение.




Скриншоты

Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

 Теги темы: Patched

Скачать Ciclo - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено) 200.0 взлом

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Скачать Ciclo - Icon Pack (Мод, Оплачено/Пропатчено)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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