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7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked)

7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked) 5.9.0

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Версия:
5.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
7Fon Wallpapers
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 21:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 304
Скриншоты
Описание

Приложение 7Fon позволяет вам менять обои на своем телефоне ежедневно, предоставляя доступ к уникальным изображениям в формате 4K. Здесь вы можете выбирать обои в соответствии с вашими предпочтениями и наслаждаться высоким качеством изображений. Когда вы загружаете обои с помощью приложения, вы можете быть уверены в их происхождении и качестве, так как они тщательно отбираются перед добавлением в коллекцию.


7Fon предоставляет пользователю множество способов поиска подходящих обоев. Вы можете выбирать изображения по темам, а также воспользоваться удобной алфавитной сортировкой. Кроме того, все обои разбиты на отдельные категории, что делает поиск ещё более удобным. Приложение постоянно обновляет свою коллекцию обоев, предоставляя сотни тысяч изображений с разнообразными темами. Все обои проходят строгую цензуру, чтобы убедиться в их качестве и пригодности для использования. Вы можете регулярно обновлять обои на своем устройстве, получая новые изображения высокого разрешения, которые добавляются ежедневно.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked) v5.9.0 MOD APK

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Скачать 7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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