7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked) 5.9.0
Приложение 7Fon позволяет вам менять обои на своем телефоне ежедневно, предоставляя доступ к уникальным изображениям в формате 4K. Здесь вы можете выбирать обои в соответствии с вашими предпочтениями и наслаждаться высоким качеством изображений. Когда вы загружаете обои с помощью приложения, вы можете быть уверены в их происхождении и качестве, так как они тщательно отбираются перед добавлением в коллекцию.
7Fon предоставляет пользователю множество способов поиска подходящих обоев. Вы можете выбирать изображения по темам, а также воспользоваться удобной алфавитной сортировкой. Кроме того, все обои разбиты на отдельные категории, что делает поиск ещё более удобным. Приложение постоянно обновляет свою коллекцию обоев, предоставляя сотни тысяч изображений с разнообразными темами. Все обои проходят строгую цензуру, чтобы убедиться в их качестве и пригодности для использования. Вы можете регулярно обновлять обои на своем устройстве, получая новые изображения высокого разрешения, которые добавляются ежедневно.
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Скачать 7Fon - Обои 4K (Мод, Unlocked) v5.9.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.