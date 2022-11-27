Описание

Blaze Dark Icon Pack обладает впечатляющим ресурсом с более чем 2000 иконок и некоторыми обоями с характерными темными цветами. Вы быстро найдете те аспекты своего устройства, которые можно изменить и сделать так, чтобы они приносили вам новые впечатления. В то же время для успешного процесса приложения значка также абсолютно необходим подходящий лаунчер.





Если вы поклонник темных цветов и хотите получить новые впечатления от своего устройства, вам следует использовать Blaze Dark Icon Pack. Его функция проста: применяются значки и обои к вашему устройству, если вы уверены, что приложение требует. Итак, после нескольких настроек вы увидите заметное изменение вашего устройства, благодаря большому ресурсу цветов, которыми обладает приложение.







