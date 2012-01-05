Версия:
6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhunktasticDesigns
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 371
Описание
Darko – Icon Pack - это отличный способ придать вашему устройству стильный и уникальный облик. Этот пакет значков предлагает темные значки с эффектами теней, придающими им глубину и элегантность. Он идеально сочетается с любыми темными обоями, помогая создать красивый и стильный интерфейс на вашем устройстве.
Чтобы воспользоваться Darko – Icon Pack, вам потребуется сторонний лаунчер, который позволит вам настроить значки на вашем домашнем экране. После установки вы сможете выбрать эти уникальные темные значки для всех ваших приложений, придавая вашему устройству индивидуальный вид.
Информация о модах
ПЛАТНЫЙ/Пропатченный
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