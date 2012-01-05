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Darko - Icon Pack

Darko - Icon Pack 6.7

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Версия:
6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhunktasticDesigns
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 371
Скриншоты
Описание

Darko – Icon Pack - это отличный способ придать вашему устройству стильный и уникальный облик. Этот пакет значков предлагает темные значки с эффектами теней, придающими им глубину и элегантность. Он идеально сочетается с любыми темными обоями, помогая создать красивый и стильный интерфейс на вашем устройстве.


Чтобы воспользоваться Darko – Icon Pack, вам потребуется сторонний лаунчер, который позволит вам настроить значки на вашем домашнем экране. После установки вы сможете выбрать эти уникальные темные значки для всех ваших приложений, придавая вашему устройству индивидуальный вид.



Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

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Скачать Darko - Icon Pack v6.7 MOD APK

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Скачать Darko - Icon Pack 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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