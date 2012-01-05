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Handy GPS

Handy GPS 42.8

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Версия:
42.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BinaryEarth
Категория:
Навигаторы / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 156
Скриншоты
Описание

Handy GPS действительно является мощным инструментом для навигации, который может быть полезен в различных ситуациях, от путешествий по дороге до приключений на открытом воздухе. Его широкий спектр функций делает его удобным и гибким инструментом для различных целей. Если вы путешествуете по дороге, Handy GPS поможет вам следить за вашим маршрутом, отслеживать пройденное расстояние, определять ваше текущее местоположение и многое другое. Это особенно полезно для путешественников, которые предпочитают автопутешествия и желают иметь подробные данные о своем путешествии.


Для приключенческих поездок в джунглях или на море Handy GPS может стать незаменимым помощником, предоставляя точные координаты и позволяя создавать маршруты в неизвестных местах. Его способность работать в режиме оффлайн также делает его идеальным выбором для путешествий в удаленные и малопосещаемые места. 


Даже в горнодобывающем бизнесе Handy GPS может пригодиться, помогая определять местоположение рудных месторождений, создавать точные карты территории и управлять географическими данными. В общем, Handy GPS предлагает широкий спектр функций и может быть полезным инструментом для широкого круга пользователей, особенно для тех, кто ищет точное и надежное приложение для навигации.


Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный 

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Скачать Handy GPS v42.8 MOD APK

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Скачать Handy GPS 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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