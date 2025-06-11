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Stellarium Plus - Карта неба

Stellarium Plus - Карта неба 1.14.2

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Версия:
1.14.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Stellarium Labs
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 18:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 146
Скриншоты
Описание

Stellarium Plus — это приложение, которое открывает перед пользователями сокровища, связанные с астрономией, поскольку они получают доступ ко многим вещам в небе, которые были зарегистрированы наукой. Их количество совершенно разнообразно, а качество изображения может понравиться любому пользователю. В то же время, некоторые вспомогательные факторы, такие как экваториальный, меридиональный или корректируют некоторые аспекты, связанные с небом, для удобства наблюдения.


Когда вы попробуете Stellarium Plus, вы, несомненно, будете впечатлены красотой звезд, туманностей и многих других элементов. Вы можете увидеть их во всех подробностях и свободно исследовать все, что захотите. В то же время приложение также предлагает множество функций, которые вы можете адаптировать и получить впечатления от просмотра, которые полностью соответствуют вашим предпочтениям исследования. Количество элементов в небе огромно, до которого вы можете дотянуться.




Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать Stellarium Plus - Карта неба v1.14.2 MOD APK

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Скачать Stellarium Plus - Карта неба 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Stellarium Plus - Карта неба


Комментарии (1)
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Анон
Анон 6 августа 2022 22:09
Круто. Всё работает. Рекомендую. 😀😀😀😀
+1
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