Описание

Stellarium Plus — это приложение, которое открывает перед пользователями сокровища, связанные с астрономией, поскольку они получают доступ ко многим вещам в небе, которые были зарегистрированы наукой. Их количество совершенно разнообразно, а качество изображения может понравиться любому пользователю. В то же время, некоторые вспомогательные факторы, такие как экваториальный, меридиональный или корректируют некоторые аспекты, связанные с небом, для удобства наблюдения.





Когда вы попробуете Stellarium Plus, вы, несомненно, будете впечатлены красотой звезд, туманностей и многих других элементов. Вы можете увидеть их во всех подробностях и свободно исследовать все, что захотите. В то же время приложение также предлагает множество функций, которые вы можете адаптировать и получить впечатления от просмотра, которые полностью соответствуют вашим предпочтениям исследования. Количество элементов в небе огромно, до которого вы можете дотянуться.







