Stellarium Plus - Карта неба 1.14.2
Stellarium Plus — это приложение, которое открывает перед пользователями сокровища, связанные с астрономией, поскольку они получают доступ ко многим вещам в небе, которые были зарегистрированы наукой. Их количество совершенно разнообразно, а качество изображения может понравиться любому пользователю. В то же время, некоторые вспомогательные факторы, такие как экваториальный, меридиональный или корректируют некоторые аспекты, связанные с небом, для удобства наблюдения.
Когда вы попробуете Stellarium Plus, вы, несомненно, будете впечатлены красотой звезд, туманностей и многих других элементов. Вы можете увидеть их во всех подробностях и свободно исследовать все, что захотите. В то же время приложение также предлагает множество функций, которые вы можете адаптировать и получить впечатления от просмотра, которые полностью соответствуют вашим предпочтениям исследования. Количество элементов в небе огромно, до которого вы можете дотянуться.
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Скачать Stellarium Plus - Карта неба v1.14.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.