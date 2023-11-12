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Trivia Crack Premium

Trivia Crack Premium 3.305.0

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Версия:
3.305.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
etermax
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 406
Скриншоты
Описание

Trivia Crack - это увлекательная игра-викторина, доступная на мобильных устройствах, которая позволяет игрокам проверить свои знания в различных областях и соревноваться с игроками со всего мира. В игре представлено множество вопросов, охватывающих разнообразные тематики, такие как география, история, наука, спорт и музыка. Игроки могут выбирать интересующие их области знаний и отвечать на вопросы, чтобы проверить свои знания.


Особенностью игры является возможность соревноваться с другими игроками в режиме реального времени. Это позволяет игрокам бросать вызов своим друзьям и другим игрокам, доказывая свою экспертизу в различных областях знаний и демонстрируя остроту ума.

Trivia Crack - отличный способ провести время, развивая свои знания и соревнуясь с другими игроками. Игра обеспечивает увлекательный и образовательный опыт для всех, кто любит головоломки и викторины.




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Скачать Trivia Crack Premium v3.305.0 MOD APK

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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