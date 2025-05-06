NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked) 7.1.1
NeonArt — это редактор изображений, в котором есть все необходимое для создания сногсшибательных произведений искусства. Ваше фото не нужно будет обрезать для социальных сетей. Смешайте неоновые и ретро фотофильтры. Эскиз в ярких тонах. Используйте эффект капель и неоновый фон для создания фотографий в стиле киберпанк.
Неоновые фотоэффекты и спирали могут сделать ваши фотографии сияющими, как драгоценности. Множество ярких фоторамок на тему смайликов. Редактор спирали AI создает яркие спирали, чтобы оживить ваши фотографии. Есть также смайлики и спирали в форме цветов. Используйте круги или треугольники для создания цифрового искусства. Добавление неоновой рамки к отредактированным фотографиям делает их сияющими.
Одним движением вы можете переключиться на неоновый фон. Неоновые настройки переносят вас на яркую улицу. Доступны фотоколлажи в стиле киберпанк и пульсирующие фоны. Настройте фотографии с помощью неоновых наклеек и надписей, чтобы отметить дни рождения. Вы можете масштабировать красивые наклейки с животными в соответствии с вашими потребностями. Вы можете отредактировать один из десятков светящихся текстовых шаблонов или создать свой собственный, изменив шрифт, размер и цвет. Профессиональная версия Magic Cyber punk обладает всеми необходимыми функциями.
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Скачать NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked) v7.1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.