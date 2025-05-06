Описание

NeonArt — это редактор изображений, в котором есть все необходимое для создания сногсшибательных произведений искусства. Ваше фото не нужно будет обрезать для социальных сетей. Смешайте неоновые и ретро фотофильтры. Эскиз в ярких тонах. Используйте эффект капель и неоновый фон для создания фотографий в стиле киберпанк.





Неоновые фотоэффекты и спирали могут сделать ваши фотографии сияющими, как драгоценности. Множество ярких фоторамок на тему смайликов. Редактор спирали AI создает яркие спирали, чтобы оживить ваши фотографии. Есть также смайлики и спирали в форме цветов. Используйте круги или треугольники для создания цифрового искусства. Добавление неоновой рамки к отредактированным фотографиям делает их сияющими.





Одним движением вы можете переключиться на неоновый фон. Неоновые настройки переносят вас на яркую улицу. Доступны фотоколлажи в стиле киберпанк и пульсирующие фоны. Настройте фотографии с помощью неоновых наклеек и надписей, чтобы отметить дни рождения. Вы можете масштабировать красивые наклейки с животными в соответствии с вашими потребностями. Вы можете отредактировать один из десятков светящихся текстовых шаблонов или создать свой собственный, изменив шрифт, размер и цвет. Профессиональная версия Magic Cyber punk обладает всеми необходимыми функциями.