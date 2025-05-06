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NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked)

NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked) 7.1.1

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Версия:
7.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lyrebird Studio
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 096
Скриншоты
Описание

NeonArt — это редактор изображений, в котором есть все необходимое для создания сногсшибательных произведений искусства. Ваше фото не нужно будет обрезать для социальных сетей. Смешайте неоновые и ретро фотофильтры. Эскиз в ярких тонах. Используйте эффект капель и неоновый фон для создания фотографий в стиле киберпанк.


Неоновые фотоэффекты и спирали могут сделать ваши фотографии сияющими, как драгоценности. Множество ярких фоторамок на тему смайликов. Редактор спирали AI создает яркие спирали, чтобы оживить ваши фотографии. Есть также смайлики и спирали в форме цветов. Используйте круги или треугольники для создания цифрового искусства. Добавление неоновой рамки к отредактированным фотографиям делает их сияющими.


Одним движением вы можете переключиться на неоновый фон. Неоновые настройки переносят вас на яркую улицу. Доступны фотоколлажи в стиле киберпанк и пульсирующие фоны. Настройте фотографии с помощью неоновых наклеек и надписей, чтобы отметить дни рождения. Вы можете масштабировать красивые наклейки с животными в соответствии с вашими потребностями. Вы можете отредактировать один из десятков светящихся текстовых шаблонов или создать свой собственный, изменив шрифт, размер и цвет. Профессиональная версия Magic Cyber punk обладает всеми необходимыми функциями.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked) v7.1.1 MOD APK

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Скачать NeonArt редактор фото & монтаж (Мод, Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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