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Погодный радар (Мод, Unlocked)

Погодный радар (Мод, Unlocked) 11.0.7

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SmarTeam
Версия:
11.0.7
Категория:
Погода / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
id приложения:
weatherradar.livemaps.free
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 608

Погодный радар (Мод, Unlocked) - Вам нужно знать о погоде в вашем регионе? Нужно знать последние погодные условия вокруг вас? Хотите знать, что происходит в Великобритании или Австралии? Нужны радиолокационные карты для вашего родного города? Нужен прогноз на сегодня, завтра и следующую неделю с текущими условиями и прогнозами для всех ваших крупных городов, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон и т. д.


Лучший метеорологический радар и приложение для отслеживания штормов на мобильных устройствах! Получите самую точную информацию о погоде и уведомления: радиолокационные карты, предупреждения о погоде в аэропорту; штормовые предупреждения и советы, предупреждения о дожде, время восхода и захода солнца.


Не позволяйте другим узнать, что вы используете бесплатное приложение. Meteoscope бесплатен, прост в установке, без рекламы и встроенных покупок. Так что не утруждайте себя платой за премиум-версию с множеством функций, таких как оповещения о прогнозе погоды и уведомления для более чем 35 стран!


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 Теги темы: Unlocked приложения

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14 Мб
Ссылка 2
14 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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