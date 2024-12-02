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Флешскоре - Flashscore Myscore (Мод, Без рекламы)

Флешскоре - Flashscore Myscore (Мод, Без рекламы) 5.15.5

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Версия:
5.15.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Flashscore
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 922

Станьте экспертом в футболе, тренируйтесь, учитесь и получайте удовольствие на высоком уровне.

С Flashscore вы можете играть в игру в любом городе, где играют в футбол со всего мира. Вы можете выбирать из более чем 50 команд, а также использовать множество различных стратегий, чтобы стать лучшим игроком в своей команде, добиваясь потрясающих результатов. Расширенный подсчет очков и статистика за 14 лет футбольной истории с различными режимами игры, включая режим тренировки и режим свободной игры.


Испытайте глубокие футбольные симуляторы, следите за известными игроками и разрабатывайте стратегии, используя визуальные элементы реальных игроков, такие как передачи и голы; будущее здесь! Сыграйте с друзьями или семьей, чтобы узнать, как они будут играть, если будут играть против вас.


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Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Флешскоре - Flashscore Myscore (Мод, Без рекламы) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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