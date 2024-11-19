Версия:
2.12.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Glority LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
915
Описание
Самый продаваемый и самый популярный сканер для Android.
Сканируйте, конвертируйте и делитесь в одно мгновение. Наше приложение позволяет перенести один файл с телефона в сотню разных мест и создать для каждого из них четкий PDF-файл или изображение. Преобразуйте текст в изображения с помощью нашей мощной технологии OCR и экспортируйте документы в формате PDF или изображений.
Mobile Scanner — идеальное приложение для всех, кому нужно сканировать текст и создавать файлы высокого качества. Самый быстрый сканер для Android помещает ваши документы, квитанции, заметки, книги или что-либо еще у вас под рукой без необходимости доступа в Интернет или дорогого сканера.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Mobile Scanner - Cканер пдф (Мод, Unlocked) v2.12.32 MOD APK
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