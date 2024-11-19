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Mobile Scanner - Cканер пдф (Мод, Unlocked)

Mobile Scanner - Cканер пдф (Мод, Unlocked) 2.12.32

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Версия:
2.12.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Glority LLC
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
915
Скриншоты
Описание

Самый продаваемый и самый популярный сканер для Android.

Сканируйте, конвертируйте и делитесь в одно мгновение. Наше приложение позволяет перенести один файл с телефона в сотню разных мест и создать для каждого из них четкий PDF-файл или изображение. Преобразуйте текст в изображения с помощью нашей мощной технологии OCR и экспортируйте документы в формате PDF или изображений.

Mobile Scanner — идеальное приложение для всех, кому нужно сканировать текст и создавать файлы высокого качества. Самый быстрый сканер для Android помещает ваши документы, квитанции, заметки, книги или что-либо еще у вас под рукой без необходимости доступа в Интернет или дорогого сканера.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mobile Scanner - Cканер пдф (Мод, Unlocked) v2.12.32 MOD APK

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Скачать Mobile Scanner - Cканер пдф (Мод, Unlocked) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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