Описание

Самый продаваемый и самый популярный сканер для Android.

Сканируйте, конвертируйте и делитесь в одно мгновение. Наше приложение позволяет перенести один файл с телефона в сотню разных мест и создать для каждого из них четкий PDF-файл или изображение. Преобразуйте текст в изображения с помощью нашей мощной технологии OCR и экспортируйте документы в формате PDF или изображений.



Mobile Scanner — идеальное приложение для всех, кому нужно сканировать текст и создавать файлы высокого качества. Самый быстрый сканер для Android помещает ваши документы, квитанции, заметки, книги или что-либо еще у вас под рукой без необходимости доступа в Интернет или дорогого сканера.