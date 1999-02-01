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Монтаж Видео с Музыкой ShotСut (Мод, Unlocked)

Монтаж Видео с Музыкой ShotСut (Мод, Unlocked) 1.72.9

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Vidma Video Studio
Версия:
1.72.9
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 450

ShotCut — это простое приложение для редактирования и создания видео, которое включает в себя популярные видеоэффекты. Обрезка, обрезка, ускоренное и замедленное движение, редактирование видео с фотографиями и музыкой, видеопереходы, добавление эффектов к видео, извлечение музыки из видео, сохранение видео без водяного знака и другие функции доступны в этом музыкальном видеомейкере.


Существует множество высокоэффективных видеоредакторов. Видеотриммеры и видеоредакторы — это инструменты, используемые для обрезки, обрезки, склеивания и разделения видео на отдельные клипы. Существует более сотни видеоэффектов, включая эффекты Glitch, VHS и Neon. Видеоколлаж можно сделать с помощью наложений видео и видеофонов. Чтобы завершить эффект, смешайте видео в режиме наложения.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Монтаж Видео с Музыкой ShotСut (Мод, Unlocked) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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