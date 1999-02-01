ShotCut — это простое приложение для редактирования и создания видео, которое включает в себя популярные видеоэффекты. Обрезка, обрезка, ускоренное и замедленное движение, редактирование видео с фотографиями и музыкой, видеопереходы, добавление эффектов к видео, извлечение музыки из видео, сохранение видео без водяного знака и другие функции доступны в этом музыкальном видеомейкере.





Существует множество высокоэффективных видеоредакторов. Видеотриммеры и видеоредакторы — это инструменты, используемые для обрезки, обрезки, склеивания и разделения видео на отдельные клипы. Существует более сотни видеоэффектов, включая эффекты Glitch, VHS и Neon. Видеоколлаж можно сделать с помощью наложений видео и видеофонов. Чтобы завершить эффект, смешайте видео в режиме наложения.