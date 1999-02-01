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Центр программирования: код (Мод, Unlocked)

Центр программирования: код (Мод, Unlocked) 5.2.30

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Версия:
5.2.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Coding and Programming
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 164
Скриншоты
Описание

Programming Hub - это приложение, которое станет вашим надежным спутником в мире программирования. Если вы стремитесь начать свой путь в изучении языков программирования, то это приложение должно стать неотъемлемой частью вашей коллекции. Приложение предлагает широкий спектр специальных функций, которые значительно упростят ваше обучение. Оно предоставляет доступ к обширному набору обучающих материалов, которые помогут вам освоить основы и продвинутые концепции программирования.


С Programming Hub вы сможете быстро и эффективно улучшить свои навыки благодаря доступным и понятным объяснениям, практическим заданиям и увлекательным учебным проектам. Независимо от вашего уровня подготовки, это приложение обеспечит вас максимальной поддержкой в вашем обучении программированию.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Центр программирования: код (Мод, Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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