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Fast Scanner - PDF Scan App (Мод, Unlocked)

Fast Scanner - PDF Scan App (Мод, Unlocked) v4.7.3

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Версия:
4.7.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CoolMobileSolution
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 15:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
346
Описание

Fast Scanner - это удивительное приложение для мобильного сканирования, которое обеспечивает удобство и эффективность в работе с физическими документами. Благодаря Fast Scanner вы можете легко захватывать изображения документов, квитанций, визиток и любых других бумажных материалов, и мгновенно превращать их в цифровые копии.


Одной из основных преимуществ Fast Scanner является его быстрота и простота использования. Вы можете быстро настроить параметры сканирования и получать высококачественные изображения в формате PDF или JPEG. С помощью этого приложения вы можете легко организовывать и управлять своими цифровыми документами, создавать многостраничные файлы, а также делиться ими через электронную почту или облачные хранилища.


Fast Scanner также обладает удобными функциями редактирования, такими как обрезка, поворот и настройка яркости, которые позволяют вам улучшать сканированные изображения и получать наилучшие результаты. Это приложение поддерживает многоязычный интерфейс, что делает его доступным для пользователей со всего мира.


Не важно, нужно ли вам сканировать документы для работы, учебы или личного использования, Fast Scanner станет вашим надежным помощником. Оно предоставляет простое и удобное решение для преобразования бумажных документов в электронный формат, позволяя вам быстро и эффективно работать с вашими документами прямо с вашего мобильного устройства. Так что не откладывайте в сторону скучные процессы сканирования. Загрузите Fast Scanner прямо сейчас и превратите свои бумажные документы в цифровую форму с легкостью и удобством.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fast Scanner - PDF Scan App (Мод, Unlocked) v4.7.3 MOD APK

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Скачать Fast Scanner - PDF Scan App (Мод, Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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