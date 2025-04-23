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RS Файловый менеджер :7z & Rar (Мод, Unlocked)

RS Файловый менеджер :7z & Rar (Мод, Unlocked) 2.1.9

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Версия:
2.1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
RS Mobile Group
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 595
Скриншоты
Описание

RS File - это приложение для управления файлами, разработанное для оптимизации работы на личных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Если вы ищете удобный и многофункциональный файловый менеджер, то RS File может быть отличным вариантом для вас.

Основные характеристики RS File включают: Приложение предоставляет удобные инструменты для организации, копирования, перемещения, удаления и переименования файлов и папок на вашем устройстве.


RS File позволяет легко управлять файлами в облачных хранилищах и синхронизировать их с локальными файлами на вашем устройстве. Приложение обеспечивает безопасность ваших файлов и данных, позволяя устанавливать пароли и управлять правами доступа к файлам. RS File доступно для пользователей бесплатно, что делает его доступным для широкой аудитории.С помощью RS File вы сможете более эффективно управлять файлами на своем устройстве, а также в облаке. Это приложение предоставляет удобные и безопасные инструменты для организации и защиты ваших данных.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать RS Файловый менеджер :7z & Rar (Мод, Unlocked) v2.1.9 MOD APK

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Скачать RS Файловый менеджер :7z & Rar (Мод, Unlocked) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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