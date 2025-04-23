RS File - это приложение для управления файлами, разработанное для оптимизации работы на личных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Если вы ищете удобный и многофункциональный файловый менеджер, то RS File может быть отличным вариантом для вас.
Основные характеристики RS File включают: Приложение предоставляет удобные инструменты для организации, копирования, перемещения, удаления и переименования файлов и папок на вашем устройстве.
RS File позволяет легко управлять файлами в облачных хранилищах и синхронизировать их с локальными файлами на вашем устройстве. Приложение обеспечивает безопасность ваших файлов и данных, позволяя устанавливать пароли и управлять правами доступа к файлам. RS File доступно для пользователей бесплатно, что делает его доступным для широкой аудитории.С помощью RS File вы сможете более эффективно управлять файлами на своем устройстве, а также в облаке. Это приложение предоставляет удобные и безопасные инструменты для организации и защиты ваших данных.
Pro разблокирован
Скачать RS Файловый менеджер :7z & Rar (Мод, Unlocked) v2.1.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.