android-1.ru / Программы / Приложения на русском / Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked)
Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked)

Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked) 14.2.5

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
14.2.5
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Reverso Technologies Inc.
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 892
Скриншоты
Описание

В современном мире знание иностранных языков стало важным инструментом для обеспечения успеха в работе и образовании. Один из наиболее популярных и широко используемых иностранных языков - английский, который часто является ключом к мировым возможностям. Однако изучение нового языка может быть вызовом, и многие ищут эффективные способы улучшить свои навыки. Reverso Translate and Learn - это приложение, которое может стать незаменимым инструментом для изучения иностранных языков. Reverso предоставляет возможность быстро и точно переводить тексты с одного языка на другой.


Это полезно как для чтения текстов на иностранном языке, так и для перевода ваших собственных текстов. Приложение предлагает обширные учебные материалы, включая грамматику, произношение и словарный запас. Это помогает улучшить ваши навыки в изучении языка. Reverso предоставляет доступ к учебным курсам, которые могут быть настроены в соответствии с вашими целями и уровнем владения языком. Приложение предоставляет контекстные примеры использования слов и выражений, что делает изучение более практичным и эффективным. Одной из особенностей Reverso является возможность выполнять обратный перевод с целью проверки правильности перевода. Изучение иностранного языка с помощью Reverso Translate and Learn обещает быть более доступным и эффективным. Это приложение предоставляет множество инструментов и ресурсов для улучшения ваших языковых навыков и повышения уверенности в общении на иностранном языке.




Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked) v14.2.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Драм Пад - Beat Maker Go (Мод, Unlocked)
Драм Пад - Beat Maker Go (Мод, Unlocked)
Version: 2.41.1
Omlet Arcade - запись экрана и стрим мобильных игр (Мод, Unlocked)
Omlet Arcade - запись экрана и стрим мобильных игр (Мод, Unlocked)
Version: 1.80.7
DripArt Photo Editor: редактор фото & фото коллаж (Мод, Unlocked)
DripArt Photo Editor: редактор фото & фото коллаж (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.0.6
Enhance it - исправляйте и улучшайте фотографии (Мод, Unlocked)
Enhance it - исправляйте и улучшайте фотографии (Мод, Unlocked)
Version: 4.2.0
HelloTalk - общайтесь и изучайте иностранные языки (Мод, Unlocked)
HelloTalk - общайтесь и изучайте иностранные языки (Мод, Unlocked)
Version: 5.2.70
inCarDoc PRO - ELM327 OBD2 автосканер
inCarDoc PRO - ELM327 OBD2 автосканер
Version: 7.8.6
Photo Lab фоторедактор и арт (Мод, Unlocked)
Photo Lab фоторедактор и арт (Мод, Unlocked)
Version: 3.13.57
F-Stop Gallery (Мод, Unlocked)
F-Stop Gallery (Мод, Unlocked)
Version: 5.5.141 b471

Отзывы о Переводной словарь Reverso (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив