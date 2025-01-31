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minimalist phone: Productivity (Мод, Unlocked)

minimalist phone: Productivity (Мод, Unlocked) 1.15.0v199

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Версия:
1.15.0v199
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
QQ42 Labs
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
589
Скриншоты
Описание

minimalist phone - это инструмент, который помогает пользователям бороться с зависимостью от смартфонов и повышать концентрацию на выполнении определенных задач, минимизируя отвлекающие факторы. Это приложение предлагает множество функций и расширений, которые способствуют улучшению сосредоточенности и создают удовольствие от использования смартфона в долгосрочной перспективе. Одной из ключевых особенностей минималистичного приложения для телефона является его способность создавать интерфейс, который помогает пользователям более внимательно использовать свои устройства. Он уменьшает количество ненужных операций, что помогает экономить время и продлевать срок службы аккумулятора. Также предоставляются настройки для оптимизации интерфейса с учетом индивидуальных предпочтений.


minimalist phone может быть полезным, если у вас есть привычка сразу брать в руки смартфон с утра или во время работы. Оно помогает сократить время, проведенное перед экраном, и сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как забота о себе, медитация или взаимодействие с близкими. Минималистичное приложение также предоставляет возможность контролировать уведомления и ограничивать отвлекающие факторы, что помогает сохранять концентрацию и повышать производительность. Оно может заменить текущий домашний экран на вашем смартфоне, что способствует началу цифровой детоксикации и уменьшает зависимость от мобильных устройств.



Информация о модах
УБРАНО ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
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 Теги темы: Unlocked приложения

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