android-1.ru / Программы / Разное / Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked)
Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked)

Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked) 6.4.2

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.4.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mate Technologies
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
714
Скриншоты
Описание

Bluetooth / USB Printer - это приложение, которое бесплатно передает информацию с Android на принтеры. Это приложение для вас, если ваши файлы документов недоступны на вашем компьютере. Вы можете печатать любой контент в любом стиле, который вы хотите. Пользователи могут легко и быстро выполнять операции с помощью простого интерфейса и организованного набора функций. Приложение позволяет подключать ваше устройство к любому принтеру без кабелей или поддерживающих устройств. После этого ваша печать станет более удобной, чем когда-либо.


С помощью Bluetooth / USB принтера вы можете печатать прямо с телефона на большинстве принтеров. Текст, изображения и табличное содержимое, доступные в устройстве, ... будут легко и быстро распечатаны. Система может обрабатывать множество форматов файлов, включая PDF, JNG и PNG. Кроме того, вы также можете распечатать несколько существующих счетов-фактур. Не только это, но и приложение также позволяет печатать более динамичный контент. Вы можете настроить формат печати, например, настроить формат бумаги, ориентацию страницы, диапазон страниц и т.д. Приложение также может сканировать фотографии и печатать документы непосредственно с помощью камеры. Это делает вашу печать намного проще и быстрее.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked) v6.4.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Узлы 3D ( Knots 3D )
Узлы 3D ( Knots 3D )
Version: 9.6.0
Times Of India: TOI Daily News (Мод, Prime Unlocked)
Times Of India: TOI Daily News (Мод, Prime Unlocked)
Version: 8.5.8.1
Oxford Dictionary & Translator (Мод, Premium Unlocked)
Oxford Dictionary & Translator (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.1.307
Resume Builder, CV Maker (Мод, Premium Unlocked)
Resume Builder, CV Maker (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.0
Flyer Maker, Flyer Creator (Мод, Premium Unlocked)
Flyer Maker, Flyer Creator (Мод, Premium Unlocked)
Version: 38.0
Skores - Футбол онлайн (Мод, Unlocked)
Skores - Футбол онлайн (Мод, Unlocked)
Version: 3.9.2
Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)
Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)
Version: 1.03.81.0124
ZWCAD Mobile - DWG Viewer (Мод, Premium Unlocked)
ZWCAD Mobile - DWG Viewer (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.2.1

Отзывы о Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив