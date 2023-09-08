Описание

Bluetooth / USB Printer - это приложение, которое бесплатно передает информацию с Android на принтеры. Это приложение для вас, если ваши файлы документов недоступны на вашем компьютере. Вы можете печатать любой контент в любом стиле, который вы хотите. Пользователи могут легко и быстро выполнять операции с помощью простого интерфейса и организованного набора функций. Приложение позволяет подключать ваше устройство к любому принтеру без кабелей или поддерживающих устройств. После этого ваша печать станет более удобной, чем когда-либо.





С помощью Bluetooth / USB принтера вы можете печатать прямо с телефона на большинстве принтеров. Текст, изображения и табличное содержимое, доступные в устройстве, ... будут легко и быстро распечатаны. Система может обрабатывать множество форматов файлов, включая PDF, JNG и PNG. Кроме того, вы также можете распечатать несколько существующих счетов-фактур. Не только это, но и приложение также позволяет печатать более динамичный контент. Вы можете настроить формат печати, например, настроить формат бумаги, ориентацию страницы, диапазон страниц и т.д. Приложение также может сканировать фотографии и печатать документы непосредственно с помощью камеры. Это делает вашу печать намного проще и быстрее.